Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş kararını verdi! 2 futbolcunun üstü çizildi

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş kararını verdi! 2 futbolcunun üstü çizildi

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde yaprak dökümü yaşanıyor. Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadroda önemli değişikliklere gitimişti. Josef de Souza ile yollarını ayıran siyah beyazlılarda 2 ismin daha üstü çizildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 18:49
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş kararını verdi! 2 futbolcunun üstü çizildi

A Spor.com.tr editörü Bora Salgın'ın haberine göre, tecrübeli teknik adamın zorunlu olmadıkça iki ismi ligin geri kalan bölümünde kullanmayı düşünmediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş kararını verdi! 2 futbolcunun üstü çizildi

Rosier'in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Fransız futbolcuya İtalyan ekibi Monza'dan devre arasında transfer teklifi gelmiş ancak teklif edilen rakam yetersiz bulunmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş kararını verdi! 2 futbolcunun üstü çizildi

Masuaku'nun ise 25 maça ilk 11'de başlaması takdirde 2.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonun devreye gireceği belirtildi. Teknik direktör Şenol Güneş, ligin geri kalan bölümünde hem Masuaku'yu hem Rosier'i zorunlu kalmadığı sürece kullanmayı düşünmüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş kararını verdi! 2 futbolcunun üstü çizildi

Masuaku'nun kiralık sözleşmesinin feshi için West Ham United ile görüşmeler devam ederken, Rosier'le yolların sezon sonunda ayrılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş kararını verdi! 2 futbolcunun üstü çizildi

Masuaku bu sezon Beşiktaş'ta 21 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol 3 asistle oynadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş kararını verdi! 2 futbolcunun üstü çizildi

Bu sezon Beşiktaş'ta disiplinsiz davranışları tepki çeken Valentin Rosier ise 21 maçta 1 gol 3 asistlik performans ortaya koydu. Fransız oyuncunun yerine, Onur Bulut'un ligin geri kalan bölümünde forma giymesi bekleniyor.

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