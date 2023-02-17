BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş kararını verdi! 2 futbolcunun üstü çizildi

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ayrıca Beşiktaş'ta teknik patron Şenol Güneş; Valentin Rosier ve Arthur Masuaku konusunda flaş bir karar aldı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ayrıca Beşiktaş'ta teknik patron Şenol Güneş; Valentin Rosier ve Arthur Masuaku konusunda flaş bir karar aldı.
A Spor.com.tr editörü Bora Salgın'ın haberine göre, tecrübeli teknik adamın zorunlu olmadıkça iki ismi ligin geri kalan bölümünde kullanmayı düşünmediği öğrenildi.
Rosier'in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Fransız futbolcuya İtalyan ekibi Monza'dan devre arasında transfer teklifi gelmiş ancak teklif edilen rakam yetersiz bulunmuştu.
Masuaku'nun ise 25 maça ilk 11'de başlaması takdirde 2.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonun devreye gireceği belirtildi. Teknik direktör Şenol Güneş, ligin geri kalan bölümünde hem Masuaku'yu hem Rosier'i zorunlu kalmadığı sürece kullanmayı düşünmüyor.
Masuaku'nun kiralık sözleşmesinin feshi için West Ham United ile görüşmeler devam ederken, Rosier'le yolların sezon sonunda ayrılması bekleniyor.
Masuaku bu sezon Beşiktaş'ta 21 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol 3 asistle oynadı.
Bu sezon Beşiktaş'ta disiplinsiz davranışları tepki çeken Valentin Rosier ise 21 maçta 1 gol 3 asistlik performans ortaya koydu. Fransız oyuncunun yerine, Onur Bulut'un ligin geri kalan bölümünde forma giymesi bekleniyor.