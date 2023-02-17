BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş kararını verdi! 2 futbolcunun üstü çizildi

Masuaku'nun ise 25 maça ilk 11'de başlaması takdirde 2.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonun devreye gireceği belirtildi. Teknik direktör Şenol Güneş, ligin geri kalan bölümünde hem Masuaku'yu hem Rosier'i zorunlu kalmadığı sürece kullanmayı düşünmüyor.