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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Vivian Ikechukwu'yu transfer etti!

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'ndan dikkat çeken bir transfer hamlesi geldi. Siyah beyazlılar, Nijerya Milli Takımı'nın formasını terleten hücum oyuncusu Vivian Ikechukwu'yu renklerine bağladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 18:29
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Vivian Ikechukwu'yu transfer etti!

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Nijerya Milli Takımı'nda da forma giyen hücum oyuncusu Vivian Ikechukwu'yu kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Litvanya'nın Gintra takımında forma giyen Vivian Ikechukwu ile sözleşme imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, "Sporcumuza 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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