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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal teklif yaptı! Savunmaya Viking

Son dakika spor haberi: Bir yandan forvet transferi için saatleri sayan Beşiktaş, diğer taraftan takviye gereken mevkiler için çalışmalarını sürdürüyor. Leicester City’de forma bulamayan Danimarkalı stoper Jannik Vestergaard için kiralama teklifi yapıldı. 2.5 milyon euro satın alma bedeli önerildi. 1.99 boyundaki oyuncu ayrılmak istiyor, transferin önünde hiçbir engel bulunmuyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal teklif yaptı! Savunmaya Viking

Şenol Güneş'in öncelik verdiği stoper transferi konusunda gaza basılırken, İngiltere'den bir aday liste başı oldu. Gelen haberlere göre Beşiktaş yönetiminin Leicester City'li savunma oyuncusu Jannik Vestergaard için atağa kalktığı belirtildi. Siyah beyazlı idarecilerin 30 yaşındaki Danimarkalı için İngiliz ekibiyle masaya oturup yarım sezon için kiralama teklifi yaptığı alınan bilgiler arasında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal teklif yaptı! Savunmaya Viking

YÜZDE 70'İNDE OYNARSA...
Hatta Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar maçların yüzde 70'inde ilk 11'de yer bulursa bonservisi için 2.5 milyon euro ödemeyi teklif ettiği de belirtiliyor. Bu sezon Premier Lig'de hiç forma giyemeyen bu yüzden Danimarka'nın Dünya Kupası'nda yer alamayan 1.99 boyundaki futbolcu takımdan ayrılmak istiyor. Bu durum da Beşiktaş'a transferinin önünü açıyor. Vestergaard, Werder'den M'Gladbach'a 12.5 milyon euro'ya, Southampton'a 25 milyon euro'ya, Leicester'a ise 18 milyon euro'ya transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal teklif yaptı! Savunmaya Viking

Kulüp kariyerinde toplam 185 resmi karşılaşmada forma giyen Jannik Vestergaard 14 gol, 2 asist üretti. Oyuncu oynadığı pozisyona rağmen sadece 1 kez kırmızı kart gördü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal teklif yaptı! Savunmaya Viking

TEK TALİBİ BEŞİKTAŞ
Piyasa değeri 7 milyon euro civarında olan Vestergaard gözden uzak kaldı. Bu sezon forma giyemediği için başka takımların ilgisini çekmedi. Vestergaard'la şu an ilgilenen tek takımın Beşiktaş olduğu ifade ediliyor. Vestergaard geçen sezon Leceister'da, Çağlar ile beraber tandemde oynuyordu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal teklif yaptı! Savunmaya Viking

RAKİPLİKTEN TAKIMDAŞLIĞA
Kara Kartal'ın forvet adaylar arasında yer alan Raul Jimenez ve Vestergaard Preimier Lig'de defalarca karşı karşıya geldi. İkili gerekli şartlar oluşursa Beşiktaş'ta buluşacak. Öte yandan siyah beyazlılar Wolves'lu 31 yaşındaki Meksikalı golcü için bekleyişini sürdürüyor. Kara Kartallar, kulübüne teklif yapmıştı.

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