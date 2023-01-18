BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal teklif yaptı! Savunmaya Viking

YÜZDE 70'İNDE OYNARSA...

Hatta Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar maçların yüzde 70'inde ilk 11'de yer bulursa bonservisi için 2.5 milyon euro ödemeyi teklif ettiği de belirtiliyor. Bu sezon Premier Lig'de hiç forma giyemeyen bu yüzden Danimarka'nın Dünya Kupası'nda yer alamayan 1.99 boyundaki futbolcu takımdan ayrılmak istiyor. Bu durum da Beşiktaş'a transferinin önünü açıyor. Vestergaard, Werder'den M'Gladbach'a 12.5 milyon euro'ya, Southampton'a 25 milyon euro'ya, Leicester'a ise 18 milyon euro'ya transfer olmuştu.



