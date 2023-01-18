Balotelli İstanbul devine geliyor!

DAHA ÖNCESİNDE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Akşam'ın haberine göre Türkiye'ye gelmeden önce Sergen Yalçın döneminde yeniden gündeme gelen Balotelli için tecrübeli teknik adamdan onay çıkmamıştı. Ardından Balotelli, Adana Demirspor formasıyla Vodafone Park'ta Beşiktaş'a gol atmış ve Sergen Yalçın'a doğru el hareketi yaparak tepki göstermişti. Transfer ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak gibi gözüküyor.