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Balotelli İstanbul devine geliyor!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen MArio Balotelli, İsviçre'nin Sion takımının yolunu tutmuştu. Gelen iddialara göre İtalyan yıldız İstanbul devine önerildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 09:05
Balotelli İstanbul devine geliyor!

Transfer sezonunun açılması ile birlikte ortalık hareketlenmeye başladı. Siyah-beyazlılar Wout Weghorst'un ayrılması sonrası arayı açmadan kadrosuna golcü isim kazandırmayı hedefliyor.

Balotelli İstanbul devine geliyor!

Adana Demirspor ile güzel bir sezon geçiren tecrübeli oyuncu sonrasında Sion'a transfer olmuştu. İstediği forma şansını bulmayan yetenekli oyuncu tekrardan Süper Lig'e döneceği söylentileri gündeme oturdu.

Balotelli İstanbul devine geliyor!

MARİO BALOTELLİ ÖNERİLER ARASINDA

İtalyan basınında geçen habere göre Beşiktaş'a, Sion'da forma giyen İtalyan golcü Mario Balotelli'nin önerildiği iddia edildi. Yıldız golcünün menajeri Siyah-beyazlı takımın yöneticileriyle iletişime geçerek 32 yaşındaki futbolcuyu Siyah-beyazlı takıma önerdiği söylenen söylentiler arasında.

Balotelli İstanbul devine geliyor!

DAHA ÖNCESİNDE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Akşam'ın haberine göre Türkiye'ye gelmeden önce Sergen Yalçın döneminde yeniden gündeme gelen Balotelli için tecrübeli teknik adamdan onay çıkmamıştı. Ardından Balotelli, Adana Demirspor formasıyla Vodafone Park'ta Beşiktaş'a gol atmış ve Sergen Yalçın'a doğru el hareketi yaparak tepki göstermişti. Transfer ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak gibi gözüküyor.

Balotelli İstanbul devine geliyor!

Toplam 11 maça çıkan tecrübeli oyuncu 5 gol 1 asistle toplam 6 gole direkt katkı sağladı.

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