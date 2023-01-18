Balotelli İstanbul devine geliyor!

Transfer sezonunun açılması ile birlikte ortalık hareketlenmeye başladı. Siyah-beyazlılar Wout Weghorst'un ayrılması sonrası arayı açmadan kadrosuna golcü isim kazandırmayı hedefliyor.
Transfer sezonunun açılması ile birlikte ortalık hareketlenmeye başladı. Siyah-beyazlılar Wout Weghorst'un ayrılması sonrası arayı açmadan kadrosuna golcü isim kazandırmayı hedefliyor.
Adana Demirspor ile güzel bir sezon geçiren tecrübeli oyuncu sonrasında Sion'a transfer olmuştu. İstediği forma şansını bulmayan yetenekli oyuncu tekrardan Süper Lig'e döneceği söylentileri gündeme oturdu.
MARİO BALOTELLİ ÖNERİLER ARASINDA
İtalyan basınında geçen habere göre Beşiktaş'a, Sion'da forma giyen İtalyan golcü Mario Balotelli'nin önerildiği iddia edildi. Yıldız golcünün menajeri Siyah-beyazlı takımın yöneticileriyle iletişime geçerek 32 yaşındaki futbolcuyu Siyah-beyazlı takıma önerdiği söylenen söylentiler arasında.
DAHA ÖNCESİNDE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Akşam'ın haberine göre Türkiye'ye gelmeden önce Sergen Yalçın döneminde yeniden gündeme gelen Balotelli için tecrübeli teknik adamdan onay çıkmamıştı. Ardından Balotelli, Adana Demirspor formasıyla Vodafone Park'ta Beşiktaş'a gol atmış ve Sergen Yalçın'a doğru el hareketi yaparak tepki göstermişti. Transfer ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak gibi gözüküyor.
Toplam 11 maça çıkan tecrübeli oyuncu 5 gol 1 asistle toplam 6 gole direkt katkı sağladı.