TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Facundo Garces için harekete geçti

Beşiktaş'ta kış transfer döneminin başlamasına kısa bir süre çalışmalar hız kazandı.
Siyah beyazlılar ocak ayında kadrosunu güçlendirerek şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
Beşiktaş'ta kış transfer döneminin başlamasına kısa bir süre çalışmalar hız kazandı.
Siyah beyazlılar ocak ayında kadrosunu güçlendirerek şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda savunmaya takviye yapmak için harekete geçti.
Beşiktaş'ta defans hattı için birçok yıldızın adı geçiyordu.
Ancak siyah beyazlıların transfer operasyonuna dair sürpriz bir iddia geldi.
aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Arjantin basınından derlediği habere göre, siyah beyazlılar Arjantin Ligi'nden flaş bir oyuncu için harekete geçti.
Merlo'nun duyurduğu haberde, siyah beyazlıların Arjantin Ligi takımlarından CA Colon'da forma giyen Facundo Garces'i radarına aldığı kaydedildi.
CA Colon takımının da Garces'i satmayı düşünmediği yazıldı.
Ancak Arjantinli savunmacının serbest kalma bedelinin olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Garces'in serbest kalma bedelinin 2.5 milyon Dolar olduğu belirtildi.
Bu durumun transferde Beşiktaş'ın elini güçlendirdiği, CA Colon'un ise elini zayıflattığı kaydedildi.
1.89 boyundaki defansın Arjantin ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Facundo Garces'in güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
GEÇEN SEZON 43 MAÇA ÇIKTI!
Başarılı futbolcu 2021-2022 sezonunda 43 maça çıktı.
Garces bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.