Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Facundo Garces için harekete geçti

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Facundo Garces için harekete geçti

Transfer tahtasının açılmasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlı ekip stoper transferi için rotayı Arjantin'e çevirdi. Kartal, 23 yaşındaki Facundo Garces için harekete geçti. İşte detaylar... (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 10:14
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Facundo Garces için harekete geçti

Beşiktaş'ta kış transfer döneminin başlamasına kısa bir süre çalışmalar hız kazandı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Facundo Garces için harekete geçti

Siyah beyazlılar ocak ayında kadrosunu güçlendirerek şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Facundo Garces için harekete geçti

Kartal'da gündemin en önemli maddelerinden biri ise stoper transferi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Facundo Garces için harekete geçti

Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda savunmaya takviye yapmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Facundo Garces için harekete geçti

Beşiktaş'ta defans hattı için birçok yıldızın adı geçiyordu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Facundo Garces için harekete geçti

Ancak siyah beyazlıların transfer operasyonuna dair sürpriz bir iddia geldi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Facundo Garces için harekete geçti

aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Arjantin basınından derlediği habere göre, siyah beyazlılar Arjantin Ligi'nden flaş bir oyuncu için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Facundo Garces için harekete geçti

Merlo'nun duyurduğu haberde, siyah beyazlıların Arjantin Ligi takımlarından CA Colon'da forma giyen Facundo Garces'i radarına aldığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Facundo Garces için harekete geçti

Bunun yanı sıra Beşiktaş'ın 23 yaşındaki stoper için henüz resmi teklif yapmadığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Facundo Garces için harekete geçti

CA Colon takımının da Garces'i satmayı düşünmediği yazıldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Facundo Garces için harekete geçti

Ancak Arjantinli savunmacının serbest kalma bedelinin olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Facundo Garces için harekete geçti

Edinilen bilgiye göre, Garces'in serbest kalma bedelinin 2.5 milyon Dolar olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Facundo Garces için harekete geçti

Bu durumun transferde Beşiktaş'ın elini güçlendirdiği, CA Colon'un ise elini zayıflattığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Facundo Garces için harekete geçti

1.89 boyundaki defansın Arjantin ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Facundo Garces için harekete geçti

Facundo Garces'in güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçeli yıldıza izin çıktı! Beşiktaş ile görüşecek
Beşiktaş'tan Ozan Tufan harekatı! İşte yapılacak teklif
EKPSS kura başvuru tarihleri, şarları, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Özel okul zam oranları 2023!
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (5 Ocak 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bulls'tan Brooklyn Nets'e soğuk duş! Bulls'tan Brooklyn Nets'e soğuk duş! 11:06
Adana İdmanyurduspor'a hırsızlık şoku! Adana İdmanyurduspor'a hırsızlık şoku! 10:53
F.Bahçe'nin gözdesinden haber var! Menajeri konuştu F.Bahçe'nin gözdesinden haber var! Menajeri konuştu 10:22
Kartal'a Arjantinli stoper! Kartal'a Arjantinli stoper! 10:14
Yönetimden takıma büyük jest! Yönetimden takıma büyük jest! 10:01
Ünlü gazeteci duyurdu! F.Bahçe'ye Hollandalı yıldız Ünlü gazeteci duyurdu! F.Bahçe'ye Hollandalı yıldız 09:50
Daha Eski
Ronaldo'yu şoke eden ceza! Yeni takımında... Ronaldo'yu şoke eden ceza! Yeni takımında... 09:35
Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman? 09:27
Fırtına'ya Kouassi piyangosu! Fırtına'ya Kouassi piyangosu! 09:26
VAR kayıtları yayınlanacak mı? Büyükekşi açıkladı VAR kayıtları yayınlanacak mı? Büyükekşi açıkladı 09:24
"5 yıllık sözleşme ver rahat et" "5 yıllık sözleşme ver rahat et" 09:12
Çakar'dan olay sözler! "Sıradan ve sorumsuz" Çakar'dan olay sözler! "Sıradan ve sorumsuz" 07:57