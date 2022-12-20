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Beşiktaş 2 eksikle Şanlıurfaspor'u ağırlayacak

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş, evinde Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılarda Şanlıurfaspor maçı öncesi 2 eksik bulunuyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 13:21
Beşiktaş 2 eksikle Şanlıurfaspor'u ağırlayacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Çarşamba günü TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Beşiktaş, 4. turda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

Şanlıurfaspor ise 2. turda Karşıyaka'yı 4-2, 3. turda Karaman FK'yi 3-0, 4. turda ise Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayacak ekip, son 16 turunda mücadele hakkı elde edecek.

2 EKSİK VAR

2022 FIFA Dünya Kupası için lige verilen arada çalışmalarının bir bölümünü Antalya'da gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a dönerek Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı takımda, 2 oyuncu Çarşamba günü oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı finale yükselen ve sakatlandığı için karşılaşmayı tamamlayamayan Romain Saiss ile tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Şanlıurfaspor karşısında görev yapamayacak.

Dünya Kupası'nda ülkelerinin milli takımında görev alan Georges-Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson ve Wout Weghorst ise teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde Çarşamba günü oynanacak mücadelede sahaya çıkabilecek.

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