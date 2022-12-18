Haberler Beşiktaş Saiss’e teklif!

Saiss’e teklif!

Faslı yıldız, Körfez ülkeleri ve İtalyan ekiplerinin radarında

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 06:50
Saiss’e teklif!
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda adeta tarih yazan Fas Milli Takımı'nda forma giyen Beşiktaşlı Romain Saiss için Fransa'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. Fransız Foot Mercato'da yer alan habere göre, 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çekmeyi başardı. Haberde Saiss'e başta Körfez ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden teklifler olduğu, hatta 32 yaşındaki oyuncuyla İtalya Serie A'dan iki takımın ilgilendiği iddia edildi. Ancak tecrübeli oyuncunun Avrupa'nın rekabetçi futbolundan ayrılmak istemediği ifade edildi.
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