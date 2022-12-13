Beşiktaşlı Josef de Souza'dan flaş ayrılık itirafı! "Burada kalmak..."

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Josef de Souza, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalı orta saha sakatlık durumundan geleceğine kadar birçok konuya açıklık getirdi. İşte Josef'in sözleri...
Aslında çok kritik ve dönüm noktası içerideki Başakşehir maçıydı. Ardından deplasmanda Fenerbahçe'yi yendik. Başakşehir maçıyla insanlar bize inanmaya başladı ve bize öz güven verdi. Kulüp, taraftarlar, oyuncular hepimiz kenetlendik. O maçtan sonra şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüdük.
"FİZİKSEL OLARAK GÜÇLENMEM GEREKİYOR"
Bugün aslında kısmi olarak antrenmana çıktım. Fiziksel olarak güçlenmem gerekiyor. Bu süreçte fiziksel kayıplar yaşıyorsunuz. Yakın zamanda yüzde yüz hazır olacağıma inanıyorum. Çok iyi çalışıyorum, çok fazla idman yapıyorum. Şu an iyi durumdayım. En yakın zamanda döneceğim.