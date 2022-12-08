Charleroi maçı 19.00’da

Hazırlıklarını Antalya'ya sürdüren Beşiktaş, bugün Belçika temsilcisi Charleroi ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekibin konakladığı otelin sahasındaki mücadele 19.00'da başlayacak. Charleroi maçını S Sport naklen ekranlara getirecek. Siyah-beyazlı takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını pazar günü Westerlo ile yapacak.



YAĞMUR ALTINDA İDMAN

Beşiktaş, dün iki çift idman yaptı. Sabah antrenmanı yağmur altında gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Siyah-beyazlılar, idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalıştı. Tedavileri devam eden Umut Meraş, Ghezzal, Josef ve Oğuzhan Akgün idmanda yer almadı.