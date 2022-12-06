Beşiktaş'ta Şenol Güneş Montero kararını verdi! Devre arasında...

Beşiktaş'ta Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalar sürüyor.
Beşiktaş'ta Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalar sürüyor.
Oynadığı hazırlık maçlarıyla ligin kalan bölümüne hazırlanan siyah-beyazlılarda kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar hız kazandı.
Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda kadrosunu birkaç takviyeyle güçlendirmek istiyor.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, yapılacak takviyelerle birlikte kadroda düşünülmeyen futbolcularla yollar ayrılacak.
Beşiktaş'ta ara transfer döneminde takviye yapılması için takımdan gönderilmesi düşünülen oyuncuların başında Montero geliyor.
Welinton'un hem idmanlardaki hem de hazırlık maçlarındaki performansını beğenen Güneş, Montero'nun ikinci devre için başka bir takıma kiralanmasını istedi.
Geçtiğimiz günlerde bir çocuğu dünyaya gelen İspanyol futbolcu ise İstanbul dışındaki tüm seçeneklere kapıyı kapattı.
Francisco Montero, bu sezon 4 maçta forma giydi.
İspanyol stoper, 1 asist kaydetti.
FRANCISCO MONTERO KİMDİR?
Tam adı Francisco Javier Montero Rubio olan futbolcu, 14 Ocak 1999 tarihinde İspanya'nın Sevilla kentinde dünyaya geldi.
İspanyol oyuncu, futbola Atletico Madrid altyapısında başladı.
23 yaşındaki stoper, 2019 yılında Atletico Madrid ile profesyonel sözleşme imzaladı.
2019/2020 sezonunu Deportivo La Coruna'da kiralık olarak geçiren Montero, 2020/2021 sezonunda Beşiktaş'a kiralandı.
İspanyol savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon başında 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında siyah-beyazlılara transfer oldu.
Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Francisco Montero'nun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.