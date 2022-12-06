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Beşiktaş'ta Şenol Güneş Montero kararını verdi! Devre arasında...

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılacak isimler netleşiyor. Tecrübeli çalıştırıcı İspanyol stoper Francisco Montero için kararını verdi. Güneş, hazırlık maçlarında savunma oyuncusunun performanansını beğense de Montero'nun üstünü çizdi. İşte detaylar... (BJK HABER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 09:48
Beşiktaş'ta Şenol Güneş Montero kararını verdi! Devre arasında...

Beşiktaş'ta Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalar sürüyor.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Montero kararını verdi! Devre arasında...

Oynadığı hazırlık maçlarıyla ligin kalan bölümüne hazırlanan siyah-beyazlılarda kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar hız kazandı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Montero kararını verdi! Devre arasında...

Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda kadrosunu birkaç takviyeyle güçlendirmek istiyor.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Montero kararını verdi! Devre arasında...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, yapılacak takviyelerle birlikte kadroda düşünülmeyen futbolcularla yollar ayrılacak.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Montero kararını verdi! Devre arasında...

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde takviye yapılması için takımdan gönderilmesi düşünülen oyuncuların başında Montero geliyor.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Montero kararını verdi! Devre arasında...

Welinton'un hem idmanlardaki hem de hazırlık maçlarındaki performansını beğenen Güneş, Montero'nun ikinci devre için başka bir takıma kiralanmasını istedi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Montero kararını verdi! Devre arasında...

2019/2020 sezonunu Deportivo La Coruna'da kiralık olarak geçiren Montero, 2020/2021 sezonunda Beşiktaş'a kiralandı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Montero kararını verdi! Devre arasında...

İspanyol savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon başında 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında siyah-beyazlılara transfer oldu.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Montero kararını verdi! Devre arasında...

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Francisco Montero'nun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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