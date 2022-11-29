Beşiktaş'ta şok gelişme! O isim Rezerv Lig'e gönderiliyor

Beşiktaş'ta ayrılacak isimlerle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda birçok isimle yolları ayırma kararı aldı.
Bu futbolculardan birisi de Arthur Masuaku...
Beşiktaş'ta ayrılacak isimlerle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda birçok isimle yolları ayırma kararı aldı.
Bu futbolculardan birisi de Arthur Masuaku...
Kongolu oyuncunun performansının rahatsızlık verdiği belirtildi.
Sezonun geri kalanı için Masuaku için bir takım bulunamazsa West Ham'da da takıma alınmayacağı rezerv takıma gönderileceği iletildi.
Tecrübeli oyuncu 12 karşılaşmada 2 asist kaydetti.
29 yaşındaki sol bekin, siyah beyazlılarla sözleşmesi 2023 yazında sona erecek.
Kongolu oyuncunun güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
1.79 boyundaki oyuncu kariyerinde, Olimpiakos, ve Valenciennes gibi ekiplerde de boy gösterdi.
Siyah beyazlılar, Danimarkalı oyuncu Casper Höjer ile ilgileniyordu.