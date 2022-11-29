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Beşiktaş'ta şok gelişme! O isim Rezerv Lig'e gönderiliyor

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken bir yandan da mevcut isimlerin son durumu merak ediliyor. Siyah-beyazlılarda beklenen performansı sergileyemeyen Masuaku gözden düştü. Kongolu oyuncunun futbolundan memnun kalmayan yönetim, bonservisini elinde bulunduran West Ham ile temasa geçti. İngiliz ekibinden şoke eden Masuaku yanıtı geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 12:46
Beşiktaş'ta şok gelişme! O isim Rezerv Lig'e gönderiliyor

Beşiktaş'ta ayrılacak isimlerle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ta şok gelişme! O isim Rezerv Lig'e gönderiliyor

Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda birçok isimle yolları ayırma kararı aldı.

Beşiktaş'ta şok gelişme! O isim Rezerv Lig'e gönderiliyor

Bu futbolculardan birisi de Arthur Masuaku...

Beşiktaş'ta şok gelişme! O isim Rezerv Lig'e gönderiliyor

Siyah beyazlı yönetim, Masuaku'nun kiralık sözleşmesini feshetmek için West Ham ile temas kurdu.

Beşiktaş'ta şok gelişme! O isim Rezerv Lig'e gönderiliyor

Kongolu oyuncunun performansının rahatsızlık verdiği belirtildi.

Beşiktaş'ta şok gelişme! O isim Rezerv Lig'e gönderiliyor

West Ham yönetimi ise Kongolu oyuncu için Beşiktaş'ın ödemeyi taahhüt ettiği tüm rakamı tahsil edeceği bilgisini verdi.

Beşiktaş'ta şok gelişme! O isim Rezerv Lig'e gönderiliyor

Sezonun geri kalanı için Masuaku için bir takım bulunamazsa West Ham'da da takıma alınmayacağı rezerv takıma gönderileceği iletildi.

Beşiktaş'ta şok gelişme! O isim Rezerv Lig'e gönderiliyor

Masuaku, bu sezon Beşiktaş'ta 12 maça çıktı.

Beşiktaş'ta şok gelişme! O isim Rezerv Lig'e gönderiliyor

Tecrübeli oyuncu 12 karşılaşmada 2 asist kaydetti.

Beşiktaş'ta şok gelişme! O isim Rezerv Lig'e gönderiliyor

29 yaşındaki sol bekin, siyah beyazlılarla sözleşmesi 2023 yazında sona erecek.

Beşiktaş'ta şok gelişme! O isim Rezerv Lig'e gönderiliyor

Masuaku'nun West Ham ile olan sözleşmesi ise 2024'te bitecek.

Beşiktaş'ta şok gelişme! O isim Rezerv Lig'e gönderiliyor

Kongolu oyuncunun güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Beşiktaş'ta şok gelişme! O isim Rezerv Lig'e gönderiliyor

1.79 boyundaki oyuncu kariyerinde, Olimpiakos, ve Valenciennes gibi ekiplerde de boy gösterdi.

Beşiktaş'ta şok gelişme! O isim Rezerv Lig'e gönderiliyor

Beşiktaş'ın, Masuaku'nun yerine sol bek baktığı kaydedilmişti.

Beşiktaş'ta şok gelişme! O isim Rezerv Lig'e gönderiliyor

Siyah beyazlılar, Danimarkalı oyuncu Casper Höjer ile ilgileniyordu.

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