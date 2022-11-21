BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Masuaku'nun yerine geliyor! Görüşmeler başladı

2022 Dünya Kupası için lige verilen arayı değerlendiren Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
2022 Dünya Kupası için lige verilen arayı değerlendiren Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Siyah-beyazlılarda öncelik verilen bölge savunma hattı...
Sol bek takviyesi düşünen Kara Kartal'ın gündemine eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz geldi. İşte detaylar...
Sol bek Masuaku'nun performansından memnun olmayan Şenol Güneş bu bölgeye bir oyuncu daha istedi.
Siyah-beyazlılar, bir yandan Masuaku'ya yol vermeye çalışırken diğer yandan da eski göz ağrısı için temasa geçti.
Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers ile görüşmeye başladığı ileri sürüldü.
Genç oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanmak istendiği belirtildi.
RIDVAN YILMAZ KİMDİR?
Rıdvan Yılmaz 21 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Futbola Beşiktaş'ın altyapısında başlayan genç sol bek, 2020 yaz ayında A takıma çıktı.
Kısa sürede takımın vazgeçilmezi olan ve kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan 21 yaşındaki sol bek, özellikle Bundesliga ekiplerinin dikkatini çekti.
Ancak transferde ters köşe yapan genç futbolcu, İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın yolunu tuttu.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 33 maçta forma giyen Rıdvan Yılmaz, 3 gol atarken 4 de asist yaptı.
Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'la olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro...