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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Masuaku'nun yerine geliyor! Görüşmeler başladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Arthur Masuaku'nun performansından memnun olmayan Şenol Güneş, bu mevkiye takviye yapılmasını istedi. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ise o isim için görüşmelere başladı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 10:06
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Masuaku'nun yerine geliyor! Görüşmeler başladı

2022 Dünya Kupası için lige verilen arayı değerlendiren Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Masuaku'nun yerine geliyor! Görüşmeler başladı

Siyah-beyazlılarda öncelik verilen bölge savunma hattı...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Masuaku'nun yerine geliyor! Görüşmeler başladı

Sol bek takviyesi düşünen Kara Kartal'ın gündemine eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz geldi. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Masuaku'nun yerine geliyor! Görüşmeler başladı

Sol bek Masuaku'nun performansından memnun olmayan Şenol Güneş bu bölgeye bir oyuncu daha istedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Masuaku'nun yerine geliyor! Görüşmeler başladı

Siyah-beyazlılar, bir yandan Masuaku'ya yol vermeye çalışırken diğer yandan da eski göz ağrısı için temasa geçti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Masuaku'nun yerine geliyor! Görüşmeler başladı

Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers ile görüşmeye başladığı ileri sürüldü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Masuaku'nun yerine geliyor! Görüşmeler başladı

Genç oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanmak istendiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Masuaku'nun yerine geliyor! Görüşmeler başladı

RIDVAN YILMAZ KİMDİR?

Rıdvan Yılmaz 21 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Masuaku'nun yerine geliyor! Görüşmeler başladı

Futbola Beşiktaş'ın altyapısında başlayan genç sol bek, 2020 yaz ayında A takıma çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Masuaku'nun yerine geliyor! Görüşmeler başladı

Kısa sürede takımın vazgeçilmezi olan ve kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan 21 yaşındaki sol bek, özellikle Bundesliga ekiplerinin dikkatini çekti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Masuaku'nun yerine geliyor! Görüşmeler başladı

Ancak transferde ters köşe yapan genç futbolcu, İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın yolunu tuttu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Masuaku'nun yerine geliyor! Görüşmeler başladı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 33 maçta forma giyen Rıdvan Yılmaz, 3 gol atarken 4 de asist yaptı.

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