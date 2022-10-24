Biletler kapış kapış

Hatayspor'da taraftarlar, karşılaşmanın biletlerinin satıldığı gişede yoğunluk oluşturdu. Dün şehirdeki Atatürk Caddesi'ndeki gişede bilet satışı devam etti. Gişede uzun kuyruk oluşturan taraftarlar, bilet almak için sıralarının gelmesini bekledi. Beşiktaşlı taraftarların da kendilerine ayrılan biletleri tükettiği belirtildi.
Hatayspor'dataraftarlar, karşılaşmanın biletlerinin satıldığı gişede yoğunluk oluşturdu. Dün şehirdeki Atatürk Caddesi'ndeki gişede bilet satışı devam etti. Gişede uzun kuyruk oluşturan taraftarlar, bilet almak için sıralarının gelmesini bekledi. Beşiktaşlı taraftarların da kendilerine ayrılan biletleri tükettiği belirtildi.