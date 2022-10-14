Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Şenol Güneş iddiaları için konuştu. Kazancı, "Şenol Güneş'i istemediğim yönündeki haberler kasıtlı yapılıyor. Bu tür haberler ısıtılıp ısıtılıp önümüze getiriliyor ve bize zarar veriyor. Teknik direktör seçimi konusunda kararı başkan verir, ben seçimi için alternatifler sunarım. Başkan Çebi, Güneş'i getirmek isteseydi bu görüşme olurdu. Yapılan bu yorumlar her şeyden önce başkana saygısızlık. Karar merci ben değilim" dedi. Ceyhun Kazancı, Ghezzal'ın ve başka oyuncuların yönetime Valerien Ismael'i şikayet ettiği haberlerinin de gerçek olmadığını ifade ederek, "Futbolcularla her gün konuşuyorum. Ismael'in sisteminden oyunundan rahatsız olan bir tane futbolcu yok. Herkes memnun" diye konuştu.

YERLİ OLSAYDI ELEŞTİRİLMEZDİ

Ceyhun Kazancı, "Valerien Ismael'e gelen eleştirileri abartı buluyorum. Defansif olarak iyiyiz. Geride kalan F.Bahçe ve Başakşehir maçlarında da iyi olan taraf bizdik. Beşiktaş'ın başında aynı puanı yerli bir teknik direktör toplasa; kesinlikle bu kadar eleştirilmezdi. Ligimizde her zaman yabancı hocanın kredisinin düşük olduğunu, yerli hocanın kredisinin ise yüksek olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş özelindeyse kredi farkı fazla açıldı" dedi.