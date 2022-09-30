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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde yıldız savaşları! İşte dikkat çeken istatistikler

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev derbiye sahne olacak. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı mücadelede yıldız futbolcular sahne alacak. İşte o isimlerin istatistikleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 06:50
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde yıldız savaşları! İşte dikkat çeken istatistikler

Vodafone Park'ta pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yıldız savaşlarına sahne olacak. İki takımın kaliteli isimlerinin buluşmasında nefesler tutulacak. Takvim derbinin kaderini belirlemesi beklenen yıldızları masaya yatırdı, Süper Lig'deki istatistikleriyle karşılaştırdı.

İKİ KALECİ DE SIKINTILI SÜREÇTE

Hem Ersin Destanoğlu hem de Altay Bayındır performanslarıyla geçen sezonu aratıyor. İki eldiven de neredeyse her maçta kalesinde gol gördü. Altay kurtarış yüzdesi olarak Ersin'in bir adım önünde.

ORTA ALANIN ENERJİ KAYNAKLARI

Derbide iki takımın orta alan performansı belirleyici olacak. Beşiktaş'ta Gedson, Fener'de Crespo kilit isimler. İki futbolcu da enerjileriyle takımlarına derbide büyük güç katacak.

BİRİ ÇOK ÇABUK BİRİ ÇOK TEKNİK

İki takımın kanatlardan alacağı katkı, hücumdaki performansları üzerinde önemli rol oynayacak. Beşiktaş'ta Muleka çabukluğu ile Fenerbahçe'de ise İrfan Can tekniği ile öne çıkıyor.

BU KEZ HANGİSİ SAHNE ALACAK?

Pazar günü ezeli rakipler kadar golcülerin de savaşına şahitlik edeceğiz. Sezona müthiş giren Weghorst havadan, Valencia yerden çok etkili. Hangi forvetin derbiye damga vuracağı merak konusu.

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