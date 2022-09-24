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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eski futbolcu Veli Kavlak konuştu! "En büyük hayalim Beşiktaş'ın başına geçmek"

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Veli Kavlak açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı formayı giydiği dönem ve o dönemki sakatlık süreci hakkında konuşan Kavlak, en büyük hayallerinden birinin ise Beşiktaş'a teknik direktör olmak istediği ifade edildi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 10:11
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eski futbolcu Veli Kavlak konuştu! "En büyük hayalim Beşiktaş'ın başına geçmek"

Beşiktaş forması giydiği 2015-2016 sezonunda yaşadığı omuz sakatlığı sonrası bir türlü eski formunu yakalayamayan Veli Kavlak, 2018-2019 sezonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından herhangi bir takımla anlaşma sağlamadı. 33 yaşındaki eski futbolcu kısa süre önce yeşil sahalara veda etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eski futbolcu Veli Kavlak konuştu! "En büyük hayalim Beşiktaş'ın başına geçmek"

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbol kariyeri oldukça kötü biten Veli Kavlak suskunluğunu bozdu. Tecrübeli orta saha Radyospor'a açıklamalarda bulundu. Sakatlık yaşadığı süreci anlatan Veli Kavlak, "Uzun yıllardır süre gelen bir sakatlık sürecim oldu maalesef. İlk olarak 2011 yılında omuz bölgemde başlamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eski futbolcu Veli Kavlak konuştu! "En büyük hayalim Beşiktaş'ın başına geçmek"

O zaman yapılan tetkiklerde bir soruna rastlanmadığı söylenmişti ama oynadığım her yıl ağrımın artması ile sorun kronikleşmiş. Süreç, çok uzun sürdüğü için ciddi kronikleşmeye başlıyor ve gereken müdahale, gerektiği zamanda yapılmayınca bu tarz facialar yaşanıyor ne yazık ki" açıklamasını yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eski futbolcu Veli Kavlak konuştu! "En büyük hayalim Beşiktaş'ın başına geçmek"

"BEN DEĞERLENDİRMEK İSTEMEDİM"

Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından kendisine transfer teklifleri geldiğini belirten Veli Kavlak, "Şayet ilk sorun çıktığı zaman, ciddiye alınıp etkili müdahale yapılabilseydi ben hala futbol oynayabilirdim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eski futbolcu Veli Kavlak konuştu! "En büyük hayalim Beşiktaş'ın başına geçmek"

2018'de Beşiktaş'tan resmi olarak ayrıldım. Ayrılık sonrası Anadolu kulüplerimizden çokça teklifler geldi ama ben değerlendirmek istemedim. Sakatlığımın tamamen geçmesini istedim. Sonrasında tekrar futbola iyi bir şekilde dönmek için çok çaba sarfettim ama olmadı. Benim için de çok üzücü bir durum oldu bu" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eski futbolcu Veli Kavlak konuştu! "En büyük hayalim Beşiktaş'ın başına geçmek"

"GÖRÜŞMELERİMİZ OLDU"

Rapid Wien'le görüşmelerde bulunduğunu açıklayan Veli Kavlak, "Altyapısından yetişmiş olduğum eski kulübüm Rapid Wien'le altyapıda çalışmak için görüşmelerimiz oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eski futbolcu Veli Kavlak konuştu! "En büyük hayalim Beşiktaş'ın başına geçmek"

Benimle özel olarak ilgileniyorlar ve devamlı kontak halindeler. Bende işe altyapılardan başlayıp, daha sonrasında yükselmek istiyorum. Güzel bir deneyim oluyor, yakında da ilk hocalık deneyimimizi yaşayacağız.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eski futbolcu Veli Kavlak konuştu! "En büyük hayalim Beşiktaş'ın başına geçmek"

Türkiye'den de görüştüğüm kulüpler oldu tabii ama Avusturya'da kalacağım. Gelecekte futbolda neyin ne olacağını tam bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eski futbolcu Veli Kavlak konuştu! "En büyük hayalim Beşiktaş'ın başına geçmek"

Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giydikten sonra siyah-beyazlılarda teknik direktörlük yapmak istediğini vurgulayan Veli Kavlak, "Teklifler olduğunda da hep söylemiştim, benim için öncelik her daim Beşiktaş olacak diye.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eski futbolcu Veli Kavlak konuştu! "En büyük hayalim Beşiktaş'ın başına geçmek"

Nitekim öyle de oldu. Maddi anlamda çok daha iyi teklifler vardı ama ben hiçbir zaman Beşiktaş'tan ayrılmak istemedim. Hatta menajerime bile talimat vermiştim, "başka kulüplerden gelen teklifler ne olursa olsun değerlendirilmeyecek" şeklinde. En büyük hayallerimden biri de Beşiktaş'a teknik adam olarak geri dönebilmektir" açıklamasını yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eski futbolcu Veli Kavlak konuştu! "En büyük hayalim Beşiktaş'ın başına geçmek"

A Milli Futbol Takımı'ndan teklif almadığını belirten Veli Kavlak, "Ben 18 yaşımda Avusturya A Milli Takımı'na çıkmıştım ve öncesinde ne alt yaş kategorilerinde ne A Milli Takım seviyesinde Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile bir görüşmemiz olmamıştı, hiçbir teklif gelmemişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eski futbolcu Veli Kavlak konuştu! "En büyük hayalim Beşiktaş'ın başına geçmek"

Oysa Avusturya alt yaş milli ketagorilerindede oynamış bir futbolcu olmama rağmen. O zamanlar 1 dakika bile başka ülke milli takımında oynarsan tekrar dönüp başka bir ülkenin milli takımında oynayamıyordunuz. Şuan 2015'te bazı değişiklikler yaşandı sanırım, gurbetçi oyuncular yerli statüsünde oynayamıyor ilginç şekilde. Bu kuralı anlamak mümkün değil tabiki" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eski futbolcu Veli Kavlak konuştu! "En büyük hayalim Beşiktaş'ın başına geçmek"

Yusuf Demir'le iletişim halinde olduklarını açıklayan Veli Kavlak, "Yusuf Demir ile iletişimdeyiz, hatta babasıyla da çok iyi ilişkilerimiz var. Zaten hem ben hem Yusuf Rapid Wien altyapısı çıkışlıyız.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eski futbolcu Veli Kavlak konuştu! "En büyük hayalim Beşiktaş'ın başına geçmek"

Wien küçük bir yer olduğu için buradaki Türkler birbirlerini çok iyi tanır. Yusufla transfer aşamasında herhangi bir görüşmemiz olmadı çünkü imza süreci çok hızlı gelişti. Transfer olmasını sevinçle karşıladım" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eski futbolcu Veli Kavlak konuştu! "En büyük hayalim Beşiktaş'ın başına geçmek"

Veli Kavlak son olarak Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi ve "Genel olarak uzun vadede Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu düşünüyorum. İyi futbolunu genel olarak sezona yayabilirse Beşiktaş çok başarılı olur. Son iki maç istenen seviye olmadı ama takım olarak çok kaliteli bir kadroya sahipler. Bu sezon zirve mücadelesi çok daha heyecanlı olduğundan tüm takım taraftarlarımızın sakin kalmasını rica ediyorum çünkü sonlara doğru hararetli bir süreç olabilir" açıklamasını yaptı.

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