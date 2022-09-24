BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eski futbolcu Veli Kavlak konuştu! "En büyük hayalim Beşiktaş'ın başına geçmek"

Veli Kavlak son olarak Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi ve "Genel olarak uzun vadede Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu düşünüyorum. İyi futbolunu genel olarak sezona yayabilirse Beşiktaş çok başarılı olur. Son iki maç istenen seviye olmadı ama takım olarak çok kaliteli bir kadroya sahipler. Bu sezon zirve mücadelesi çok daha heyecanlı olduğundan tüm takım taraftarlarımızın sakin kalmasını rica ediyorum çünkü sonlara doğru hararetli bir süreç olabilir" açıklamasını yaptı.