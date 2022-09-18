Beşiktaşlı Wout Weghorst İstanbulspor maçı sonrası Hollanda manşetlerinde! "Maksimum katkı veriyor"

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, oynadıkları 7 maçta siyah-beyazlılara ciddi etki etti.
Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, oynadıkları 7 maçta siyah-beyazlılara ciddi etki etti.
Golcü futbolcunun 3 gol 4 asistlik performansı ülkesinde manşetleri süslemeye devam ediyor.
'BEŞİKTAŞ İÇİN SÜRPRİZ KAYIP'
Hollanda basını, Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
Basında mücadele,'sürpriz kayıp' olarak nitelendirildi.
Bununla beraber, 'Uzun süre Beşiktaş kazanacak gibiydi. Weghorst ve arkadaşları bitime 5 dakika kala kayıp yaşadı' ifadesini kullandı.
'WEGHORST MAKSİMUM KATKI VERİYOR'
Ülkede yer alan bazı spor sitelerinde ise "Wout Weghorst gollerini atmaya devam ediyor.
Beşiktaş'a maksimum katkı veriyor" görüşü öne çıktı.
MİLLİ MAÇ VURGUSU
Ayrıca Wout Weghorst için, "Hollanda Milli Takımı ile maça çıkmadan önce Beşiktaş adına oynadığı son maçtı.
Wout, Polonya ve Belçika maçları öncesinde gol sevinci yaşadı" ifadelerine yer verildi.
WOUT WEGHORST KİMDİR?
7 Ağustos 1992 yılında dünyaya gelen ünlü futbolcunun tam adı Wout François Maria Weghorst olarak bilinmektedir.
Burnley'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Weghorst, forvet pozisyonunda top koşturmaktadır.
2025 yılına kadar Burnley'de olacak olan golcü, 10 yıldır profesyonel olarak futbol ile ilgilenmektedir. 1.97 boya sahip olan Wout Weghorst, evli ve 3 çocuk babasıdır.
HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
30 yaşında olan Wout Weghorst, futbol kariyerine NEO Borne takımında başlamış ve sonrasında Willem II!'nin alt yapısına girmeye hak kazanmıştır. Burada A takıma yükselemeden Emmen'e transfer olan ünlü isim, 2013-2014 sezonunda takımında 66 maçta 21 gol atmıştır.
Sezon bitiminde Almelo'ya transfer olan Hollandalı oyuncu burada 73 maça çıktı ve takımına 24 gol 8 asistlik bir tablo oluşturmuştur. 2015-2016 sezonunda 1.5 milyon euro bedelle AZ Alkmaar'a transfer olduktan sonra Bundesliga'nın radarına giren Weghorst, 26 Haziran 2018'de Wolfsburg ile dört yıllığına sözleşme imzalamıştır.
2021-2022 sezonunda Burnley'e geçen isim, 20 maça çıktıkran sonra Süper Lig kulübü Beşiktaş'a transfer oldu. Weghorst'un bonservisi 2025 yılına kadar Burnley'de kalacak. Siyah-beyazlı kulüp, 1 yıllığına bedelsiz kiraladığı Hollandalı golcüyle, yıllık 2 milyon 800 bin euro garanti ücretle anlaşmıştı.