Beşiktaşlı Wout Weghorst İstanbulspor maçı sonrası Hollanda manşetlerinde! "Maksimum katkı veriyor"

Sezon bitiminde Almelo'ya transfer olan Hollandalı oyuncu burada 73 maça çıktı ve takımına 24 gol 8 asistlik bir tablo oluşturmuştur. 2015-2016 sezonunda 1.5 milyon euro bedelle AZ Alkmaar'a transfer olduktan sonra Bundesliga'nın radarına giren Weghorst, 26 Haziran 2018'de Wolfsburg ile dört yıllığına sözleşme imzalamıştır.