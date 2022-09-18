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Beşiktaşlı Wout Weghorst İstanbulspor maçı sonrası Hollanda manşetlerinde! "Maksimum katkı veriyor"

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelirken, maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maç sonrası Hollanda basını, milli golcüleri Wout Weghorst'u manşetlerine taşıdı. İşte o yorumlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 15:35
Beşiktaşlı Wout Weghorst İstanbulspor maçı sonrası Hollanda manşetlerinde! "Maksimum katkı veriyor"

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, oynadıkları 7 maçta siyah-beyazlılara ciddi etki etti.

Beşiktaşlı Wout Weghorst İstanbulspor maçı sonrası Hollanda manşetlerinde! "Maksimum katkı veriyor"

Golcü futbolcunun 3 gol 4 asistlik performansı ülkesinde manşetleri süslemeye devam ediyor.

Beşiktaşlı Wout Weghorst İstanbulspor maçı sonrası Hollanda manşetlerinde! "Maksimum katkı veriyor"

'BEŞİKTAŞ İÇİN SÜRPRİZ KAYIP'
Hollanda basını, Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

Beşiktaşlı Wout Weghorst İstanbulspor maçı sonrası Hollanda manşetlerinde! "Maksimum katkı veriyor"

Basında mücadele,'sürpriz kayıp' olarak nitelendirildi.

Beşiktaşlı Wout Weghorst İstanbulspor maçı sonrası Hollanda manşetlerinde! "Maksimum katkı veriyor"

Bununla beraber, 'Uzun süre Beşiktaş kazanacak gibiydi. Weghorst ve arkadaşları bitime 5 dakika kala kayıp yaşadı' ifadesini kullandı.

Beşiktaşlı Wout Weghorst İstanbulspor maçı sonrası Hollanda manşetlerinde! "Maksimum katkı veriyor"

'WEGHORST MAKSİMUM KATKI VERİYOR'
Ülkede yer alan bazı spor sitelerinde ise "Wout Weghorst gollerini atmaya devam ediyor.

Beşiktaşlı Wout Weghorst İstanbulspor maçı sonrası Hollanda manşetlerinde! "Maksimum katkı veriyor"

Beşiktaş'a maksimum katkı veriyor" görüşü öne çıktı.

Beşiktaşlı Wout Weghorst İstanbulspor maçı sonrası Hollanda manşetlerinde! "Maksimum katkı veriyor"

MİLLİ MAÇ VURGUSU
Ayrıca Wout Weghorst için, "Hollanda Milli Takımı ile maça çıkmadan önce Beşiktaş adına oynadığı son maçtı.

Beşiktaşlı Wout Weghorst İstanbulspor maçı sonrası Hollanda manşetlerinde! "Maksimum katkı veriyor"

Wout, Polonya ve Belçika maçları öncesinde gol sevinci yaşadı" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaşlı Wout Weghorst İstanbulspor maçı sonrası Hollanda manşetlerinde! "Maksimum katkı veriyor"

WOUT WEGHORST KİMDİR?
7 Ağustos 1992 yılında dünyaya gelen ünlü futbolcunun tam adı Wout François Maria Weghorst olarak bilinmektedir.

Beşiktaşlı Wout Weghorst İstanbulspor maçı sonrası Hollanda manşetlerinde! "Maksimum katkı veriyor"

Burnley'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Weghorst, forvet pozisyonunda top koşturmaktadır.

Beşiktaşlı Wout Weghorst İstanbulspor maçı sonrası Hollanda manşetlerinde! "Maksimum katkı veriyor"

2025 yılına kadar Burnley'de olacak olan golcü, 10 yıldır profesyonel olarak futbol ile ilgilenmektedir. 1.97 boya sahip olan Wout Weghorst, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Beşiktaşlı Wout Weghorst İstanbulspor maçı sonrası Hollanda manşetlerinde! "Maksimum katkı veriyor"

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
30 yaşında olan Wout Weghorst, futbol kariyerine NEO Borne takımında başlamış ve sonrasında Willem II!'nin alt yapısına girmeye hak kazanmıştır. Burada A takıma yükselemeden Emmen'e transfer olan ünlü isim, 2013-2014 sezonunda takımında 66 maçta 21 gol atmıştır.

Beşiktaşlı Wout Weghorst İstanbulspor maçı sonrası Hollanda manşetlerinde! "Maksimum katkı veriyor"

Sezon bitiminde Almelo'ya transfer olan Hollandalı oyuncu burada 73 maça çıktı ve takımına 24 gol 8 asistlik bir tablo oluşturmuştur. 2015-2016 sezonunda 1.5 milyon euro bedelle AZ Alkmaar'a transfer olduktan sonra Bundesliga'nın radarına giren Weghorst, 26 Haziran 2018'de Wolfsburg ile dört yıllığına sözleşme imzalamıştır.

Beşiktaşlı Wout Weghorst İstanbulspor maçı sonrası Hollanda manşetlerinde! "Maksimum katkı veriyor"

2021-2022 sezonunda Burnley'e geçen isim, 20 maça çıktıkran sonra Süper Lig kulübü Beşiktaş'a transfer oldu. Weghorst'un bonservisi 2025 yılına kadar Burnley'de kalacak. Siyah-beyazlı kulüp, 1 yıllığına bedelsiz kiraladığı Hollandalı golcüyle, yıllık 2 milyon 800 bin euro garanti ücretle anlaşmıştı.

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