Üst düzey bir takım

Attığı4 golle takımın en skorer ismi olan Jackson Muleka ülkesi Kongo basınına Beşiktaş'la ilgili konuştu. Geçen sezon rakip olduğu siyah-beyazlı takımda oynamanın çok farklı olduğunu belirten 22 yaşındaki forvet, "Hem kulüp hem taraftar olarak üst düzey bir yer. Sezona çok iyi başladık, kendi adıma da öyle... Bu da insanların sizi daha çok desteklemesini sağlıyor. Şampiyonluk kazandığımızda neler olacağını düşünemiyorum bile" ifadesini kullandı. Valerien Ismail'in çok tecrübeli bir teknik adam olduğunu belirterek, "Onunla çalışmak benim için büyük gurur" diye konuştu. Muleka ayrıca Wout Weghorst'la müthiş bir uyum yakaladıklarını da sözlerine ekleyerek "Çok tecrübeli, profesyonel bir isim. Ondan çok şey öğreneceğim" diye konuştu.