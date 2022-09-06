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SÜPER LİG HABERLERİ | Ahmet Nur Çebi ve Faruk Koca'dan olaylı maçla ilgili açıklama!

Son dakika haberleri... Süper Lig kulüplerinin, Türkiye Futbol Federasyonu'na geçmiş olsun ziyaretinin ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi olaylı karşılaşma ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 18:58
SÜPER LİG HABERLERİ | Ahmet Nur Çebi ve Faruk Koca'dan olaylı maçla ilgili açıklama!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçının bitiş düdüğü sonrası yaşanan olayların yankıları sürerken, kulüp başkanları bir araya gelerek sağduyu mesajı verdi.

4 Eylül Pazar akşamı Ankara'da oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçının bitiş düdüğü sonrası sahaya giren bir kişi Beşiktaşlı futbolculara saldırırken, bu olay kamuoyunda geniş yankı buldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan binasında bir araya gelen kulüp başkanları bu konuyu toplantıda masaya yatırdı. Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayın köklü bir camianın tümüne mal edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Ali Koç, "Zaman zaman takımlarımızın arasında oynanan müsabakalarda bu tarz olaylar yaşanabiliyor. Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarda da Beşiktaş takımına ve futbolcularına yapılan saldırı sebebi ne olursa olsun tüm takımlarımıza yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Her ne kadar istemesek de on binlerce taraftarın izlediği müsabakalarda ne yazık ki zaman zaman bu tarz olaylar yaşanabiliyor. Burada önemli olan yaşanan olaylardan sonra kulüplerimizin, federasyonumuzun ve ilgili kişilerin sergilediği duruştur. Buna mukabil, bir kişinin tribünden atlayarak sebep olduğu vahim hareketin de yine köklü bir camianın tümüne mal edilmemesi gerektiğini de dile getirmek istiyorum. Burada yaşanan olaylar inşallah başka bir maçta da yaşanmaz. Beşiktaş ve Ankaragücü başkanları kendi aralarında da saygı çerçevesi içinde bu olayı konuştular. Ve bu toplantıda sizlerle de paylaşmalarının doğru olduğuna karar verdik" dedi.

FARUK KOCA: "BEŞİKTAŞ CAMİASINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Yaşanan olayla ilgili özür dilemenin erdemlik olduğunu belirten Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "başkalarının tehditlerini dikkate almayız diyerek" şunları söyledi:

"Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'a ve Beşiktaş Kulübü Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür ediyorum. Maalesef ev sahibi biz olduğumuz için yaşanan olayların sorumluluğu da bize ait. Biraz önce Ali Koç Başkanımızın da ifade ettiği gibi bir tane taraftarın yaklaşık 4,5 metrelik engeli aşarak sahaya girmesi ve bir futbolcuyu tartaklamasını asla kabul etmediğimizi ifade etmek isterim. Yaşanan bu olaylar en çok ev sahibi takımı ve taraftarını cezalandırmaktır. On binlerce kişinin coşkuyla takımlarını destekleyip maçı izlerken bir kişinin gerçekleştirdiği bu olay maalesef tüm taraftarları töhmet altında bırakıyor. Ben hem maçtan önce hem de maçtan sonra yaşanan tüm olumsuz olaylar için Beşiktaş camiasından ve başkanından özür diliyorum. Bu bizim kendi irademiz ile yaşanan olaylar sonucu aldığımız bir karardı. Ama maalesef bazı basın kuruluşları, az önce toplantıda da ele aldığımız gibi yaşanan olayları hoş olmayan, incitici ifadeler ile hatta takımları kurumları zan altında bırakacak ifadeler kullanıyorlar. Biz Ankaragücü Kulübü olarak yaşanan olaylardan son derece rahatsızlık duyduğumuzu tekrar ifade ediyorum. Özür dilemek bir erdemdir. Üzerimize düşen özrü kendimiz dileriz. Bunun için başkalarının söylemlerini veya tehditlerini dikkate almayız. Bu vesileyle Beşiktaş'tan ve Başkan Ahmet Nur Çebi'den tekrar özür diliyorum. En kısa zamanda ben kendim başkanımız ile birlikte Beşiktaş taraftar gruplarını ziyaret edeceğim. Sanıyorum Ahmet Başkan da Ankara'ya geldiğinde aynı şeyi yapacaktır."

AHMET NUR ÇEBİ: "TARAFTARLARIMIZI HASSASİYETE DAVET EDİYORUM"

Ankargücü Başkanına teşekkür ederek sözlerine başkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş taraftarlarına da çağrıda bulunarak, "Ankaragücü Kulübü'nü temsil eden en üst makam Başkan Faruk Koca ve yönetim kurulunun göstermiş olduğu nezakete, naifliğe ve özür dilemesine canı gönülden bende teşekkür ediyorum. Bizim için fazlasıyla yeterlidir. Bende biliyorum ki bu yaşanan olaylar bu büyük camiaların tamamına mal edilemez. Buradan söylemek istediğim şu ki özellikle fırsat bulmuşken Beşiktaş taraftarına da seslenmek istiyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için kendi açımızdan tüm Beşiktaş camiasını ve taraftarını hassasiyete davet ediyorum. Özellikle bu suçu işleyen kişi veya kişilerin cezalandırılması için gerekenin yapılmasını ümit ediyorum. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Hiç kimseye fırsat vermemek adına az önce bütün herkesin görmesi gereken bir tablo sergilendi. Bizler dışarıdan göremediğiniz kadar birbirimizi seven ve sayan bir camiayız. Bunu taraftarların da artık görebilmesini önemle istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

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