ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ SÜPER LİG MAÇI CANLI 📺 | Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda? - Süper Lig ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Valerien Ismael yönetiminde haftaya lider giren ve namağlup yoluna devam eden Beşiktaş, Başkent deplasmanında Ankaragücü'ne konuk olacak. Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Ankaragücü ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu.

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Mujakic, Atakan, Oğuz, Tolga, Beridze, Zahid, Pedrinho, Ariyibi, Macheda

Beşiktaş: Emre, Masuaku, Saiss, Necip, Rosier, Salih, Gedson, Dele Alli, N'Koudou, Muleka, Weghorst

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Beşiktaş maçı 4 Eylül Pazar günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar maç önünde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.



KARTAL'DA EKSİKLER!

Beşiktaş'ta Josef de Souza, Ghezzal ve Atiba Hutchinson, mücadelede forma giyemeyecek. Ghezzal sakatlığını atlattı ancak tedbir amaçlı maç kadrosuna dahil edilmedi.