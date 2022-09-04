Haberler Beşiktaş ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ SÜPER LİG MAÇI CANLI 📺 | Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda? - Süper Lig ilk 11'ler belli oldu

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ SÜPER LİG MAÇI CANLI 📺 | Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda? - Süper Lig ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Namağlup Beşiktaş, henüz galibiyeti bulunmayan Ankaragücü'ne konuk olacak. Zorlu karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Karşılaşma öncesi iki takımında ilk 11'leri açıklandı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 20:41 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 20:45
ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ SÜPER LİG MAÇI CANLI 📺 | Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda? - Süper Lig ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Valerien Ismael yönetiminde haftaya lider giren ve namağlup yoluna devam eden Beşiktaş, Başkent deplasmanında Ankaragücü'ne konuk olacak. Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Ankaragücü ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu.

ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Mujakic, Atakan, Oğuz, Tolga, Beridze, Zahid, Pedrinho, Ariyibi, Macheda

Beşiktaş: Emre, Masuaku, Saiss, Necip, Rosier, Salih, Gedson, Dele Alli, N'Koudou, Muleka, Weghorst

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Beşiktaş maçı 4 Eylül Pazar günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar maç önünde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.


KARTAL'DA EKSİKLER!

Beşiktaş'ta Josef de Souza, Ghezzal ve Atiba Hutchinson, mücadelede forma giyemeyecek. Ghezzal sakatlığını atlattı ancak tedbir amaçlı maç kadrosuna dahil edilmedi.

DİĞER
Son dakika haberleri: İtalya Kim Min-Jae'yi konuşuyor! Müthiş performansa büyük övgü "Bunu söyleyebileceğimizi düşünür müydünüz?"
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Joao Pedro'nun transferinde ilginç detay
Lucescu'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
F.Bahçe'yi sildi! Lemos'tan flaş hamle
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta?
Ankaragücü - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu!
TOKİ ENGELLİ BAŞVURU 2022 | TOKİ engelli başvuru ücreti, kontenjanı ne kadar, kimler başvurabilir? - TOKİ engelli başvuru şartları
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | TUS sonuçları ne zaman belli olacak? - Tıpta Uzmanlık Sınavı soru ve cevapları PDF
DOLAR NE KADAR OLDU? 4 Eylül 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mainz Gladbach'ı tek golle devirdi! Mainz Gladbach'ı tek golle devirdi! 20:43
Rennes fırsat tepti! Rennes fırsat tepti! 20:36
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu Beşiktaş'ın 11'i belli oldu 20:30
ManU'dan Arsenal'e çelme! ManU'dan Arsenal'e çelme! 20:28
Aslan'dan Bonicci hamlesi! Aslan'dan Bonicci hamlesi! 20:14
Espanyol deplasmanda Braithwaite ile kazandı! Espanyol deplasmanda Braithwaite ile kazandı! 19:38
Daha Eski
Stefan Kuntz'dan Dorukhan'a hastane ziyareti Stefan Kuntz'dan Dorukhan'a hastane ziyareti 19:15
Nafia Kuş Paris'te bronz madalya kazandı Nafia Kuş Paris'te bronz madalya kazandı 19:02
Boluspor deplasmanda tek golle kazandı Boluspor deplasmanda tek golle kazandı 18:41
Keçiörengücü evinde hata yapmadı! Keçiörengücü evinde hata yapmadı! 18:29
Türkiye - Gürcistan | CANLI Türkiye - Gürcistan | CANLI 18:29
Hatayspor - Adana Demirspor | CANLI Hatayspor - Adana Demirspor | CANLI 18:22