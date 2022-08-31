Jackson Muleka Beşiktaş'ı uçuruyor!

Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, Süper Lig'de inanılmaz bir performans ortaya koyarken adeta fırtına gibi esiyor. 22 yaşındaki Muleka, Süper Lig kariyerinde çıktığı 17 maçta 15 gol atarak muhteşem bir performansa imza attı. Genç yıldız, Süper Lig'de forma giydiği 85 dakikada 1 gol ortalaması yakaladı. Sosyal medyada Muleka ile ilgili 'Gol makinesi' yorumları yapıldı. Görev aldığı 17 maçın 11'inde ilk 11'de başlayan Muleka, 1271 dakika oynadı; 15 kez rakip ağları havalandıran yıldız forvet, 4 asist de yaptı.



2027 YILINA KADAR BEŞİKTAŞ'TA

Yıldız futbolcu geçen sezon Alanyaspor, Fenerbahçe, Göztepe (2), Yeni Malatyaspor, Göztepe, Karagümrük, Adana Demirspor (2), Beşiktaş (2) ve Başakşehir maçlarında fileleri havalandırdı. Bu sezon ise Kayserispor'a karşı 57 dakika sahada kalıp gol atma başarısı gösteremeyen Muleka, Alanyaspor'a karşı ise kulübedeydi. Karagümrük maçında 90 dakika sahada kalıp 1 gol atan Kongolu forvet, Sivasspor maçında 62 dakikaya 2 gol sığdırdı. Muleka'nın Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2027'de sona eriyor.



Sağ ayakla 6 gol atan Muleka, 3 golü sol ayakla ve 6 golü de kafayla kaydetti. Siyah-beyazlıların sezon başında Belçika ekibi Standart Liege'den 3.3 milyon Euro'ya transfer ettiği Kongolu santrfor, Beşiktaş taraftarının yüzünü güldürmeyi başardı.