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SÜPER LİG HABERLERİ | Beşiktaş MKE Ankaragücü mesaisine başladı!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta müsabakanın hazırlıkları başladı. Siyah-beyazlıların antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yaptığı belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 15:59
SÜPER LİG HABERLERİ | Beşiktaş MKE Ankaragücü mesaisine başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayan futbolcuların yenilenme çalışmasıyla günü tamamladığı aktarıldı.

Diğer futbolcuların, aktivasyon çalışması yaparak başladıkları idmanı, pas ve dar alanda çift kale maç oynayarak noktaladığı kaydedildi.

Beşiktaş, bir günlük aranın ardından 1 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMASI

Beşiktaş, antrenman öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde ay-yıldızlı bayrağın etrafında bir araya geldi.

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