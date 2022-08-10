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Selim Amallah sürprizi

Kara Kartal hem 10 numara hem sol kanatta görev yapabilen Selim Amallah için düğmeye bastı. Belçika basını, “Beşiktaş genç yıldızın peşinde” ifadesini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Selim Amallah sürprizi

Beşiktaş'ta, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından gözler yeniden transfere çevrildi. Siyah beyazlılar, Vodafone Park'ta oynadığı zorlu mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Teknik direktör Valerien Ismael, takımdaki eksiklerin Kayserispor maçında daha da net görülmesinin ardından yönetimden transfer talebinde bulunmuştu. Kartal, uzun süredir orta saha ve kanat arayışlarını sürdürüyordu. Birçok futbolcu ile temas halinde olan siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

GIRONA VE AUGSBURG DA PEŞİNDE
Belçika basınındaki habere göre Beşiktaş, Standard Liege forması giyen Selim Amallah'ı kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki futbolcunun da Standard Liege'den ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi. Faslı yıldızla Beşiktaş'ın yanı sıra Girona ve Augsburg'un da ilgilendiği belirtildi. Belçika ekibinin, Amallah'ı takımda tutmak istediği ancak sözleşmesinin son yılına giren futbolcunun kulüpte kalmasının kolay olmayacağı belirtildi. Amallah, ülkesinin milli takımında 22 müsabakada 4 gol kaydetti.

3 MAÇTA 3 GOL ATTI
Selim Amallah, bu sezon 3 karşılaşmada görev aldı ve 3 gol kaydetti. Amallah, geçen sezon ise 20 maça çıkmıştı. Yıldız orta saha geçtiğimiz sezon 20 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Amallah ayrıca 2 asistle oynamıştı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Amallah, kariyerinde Mouscron ve AFC Tubize gibi takımlarda da forma giydi.

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