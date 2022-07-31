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Tayfur Bingöl'e transfer baskısı! Beşiktaş...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda transfer listesinde yer alan isimlerden biri de Tayfur Bingöl... Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan Tayfur Bingöl'e her gün mesaj yolluyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 10:03 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 10:21
Tayfur Bingöl'e transfer baskısı! Beşiktaş...

Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi sonrasında sol bek için birçok futbolcu ile görüşen Beşiktaş'ın listesinde Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl de bulunuyor. Futbolcu, kulüplerin anlaşmasını beklerken siyah-beyazlı taraftarlardan Bingöl'e transfer çağrıları geliyor.

TAYFUR YERLİ ADAYLARDA İLK SIRADA

Tayfur Bingöl'ün menajeri Batur Altıparmak yaptığı açıklamada futbolcunun Beşiktaş'a sıcak olduğunu ifade etmişti. Tayfur Bingöl, transfer için bekleyiş halinde. Siyah-beyazlıların sol bek mevkisi için yerli adaylardan ilk düşündüğü isim Tayfur Bingöl.

TARAFTARLARDAN TAYFUR'A BASKI

Öte yandan Tayfur Bingöl'e sosyal medyadan hemen hemen her gün transfer mesajları geliyor. Bingöl'e taraftarlar, "Kop gel Beşiktaş'a artık", "Come to Beşiktaş Tayfur" şeklinde mesajlar yolluyor. Futbolcu siyah-beyazlı taraftarların ilgisinden memnun. Alanyaspor ile Beşiktaş arasında mali açıdan ise henüz bir anlaşma söz konusu değil.

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