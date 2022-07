Tayfur Bingöl'e transfer baskısı! Beşiktaş...

Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi sonrasında sol bek için birçok futbolcu ile görüşen Beşiktaş'ın listesinde Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl de bulunuyor. Futbolcu, kulüplerin anlaşmasını beklerken siyah-beyazlı taraftarlardan Bingöl'e transfer çağrıları geliyor.

TAYFUR YERLİ ADAYLARDA İLK SIRADA

Tayfur Bingöl'ün menajeri Batur Altıparmak yaptığı açıklamada futbolcunun Beşiktaş'a sıcak olduğunu ifade etmişti. Tayfur Bingöl, transfer için bekleyiş halinde. Siyah-beyazlıların sol bek mevkisi için yerli adaylardan ilk düşündüğü isim Tayfur Bingöl.

TARAFTARLARDAN TAYFUR'A BASKI

Öte yandan Tayfur Bingöl'e sosyal medyadan hemen hemen her gün transfer mesajları geliyor. Bingöl'e taraftarlar, "Kop gel Beşiktaş'a artık", "Come to Beşiktaş Tayfur" şeklinde mesajlar yolluyor. Futbolcu siyah-beyazlı taraftarların ilgisinden memnun. Alanyaspor ile Beşiktaş arasında mali açıdan ise henüz bir anlaşma söz konusu değil.