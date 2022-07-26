Haberler Beşiktaş ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇI İZLE | Alaves - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? BJK MAÇI ŞİFRESİZ İZLE

ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇI İZLE | Alaves - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? BJK MAÇI ŞİFRESİZ İZLE

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçını İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves ile yapacak ve her iki takım da 90 dakikalık mücadelede kozlarını paylaşacak. Başta Siyah Beyazlı taraftarlar olmak üzere futbolseverlerin de gündeminde yer alan Alaves - Beşiktaş maçının saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Alaves - Beşiktaş maçının detayları haberimizde...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 12:50 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 12:50
ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇI İZLE | Alaves - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? BJK MAÇI ŞİFRESİZ İZLE

Beşiktaş, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İşte Alaves - Beşiktaş maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler...

ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alaves - Beşiktaş Alaves maçı 26 Temmuz Salı günü oynanacak. Maç saat 19:00'de başlayacak ve Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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