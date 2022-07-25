Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC'ye transferini açıkladı

Beşiktaş milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC'ye transferini resmen açıkladı.
İşte KAP'a yapılan o açıklama;
"Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.000.000 Avro garanti bedel, 2.250.000 Avro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers FC ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'sinin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır."
Rıdvan Yılmaz, Rangers FC'ye Transfer Oldu— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 25, 2022
Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın kesin transferi için Rangers FC kulübü ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
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Rıdvan Yılmaz Rangers takımına transferinin ardından konuştu;
"Rangers gibi büyük bir takıma transfer olduğum için çok mutluyum."
Avrupa'nın en büyük kulüpleriyle mücadele edebileceğini gösteren Rangers'la gelecek sezon birlikte vereceğimiz mücadeleler için çok heyecanlıyım.