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Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC'ye transferini açıkladı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını resmen duyurdu. Genç sol bek İskoç ekibi Rangers FC ile anlaştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 19:08 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 19:28
Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC'ye transferini açıkladı

Beşiktaş milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC'ye transferini resmen açıkladı.

İşte KAP'a yapılan o açıklama;

"Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.000.000 Avro garanti bedel, 2.250.000 Avro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers FC ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'sinin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır."

Rıdvan Yılmaz Rangers takımına transferinin ardından konuştu;

"Rangers gibi büyük bir takıma transfer olduğum için çok mutluyum."

Avrupa'nın en büyük kulüpleriyle mücadele edebileceğini gösteren Rangers'la gelecek sezon birlikte vereceğimiz mücadeleler için çok heyecanlıyım.

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