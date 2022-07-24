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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Philippe Keny transferi için Bandırmaspor ile anlaşmaya vardı!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, Bandırmaspor forması giyen Philippe Keny ile anlaşma sağladı. A Spor'un haberine göre Kara Kartal, bu transfer için 1.3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 19:43 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 19:53
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Philippe Keny transferi için Bandırmaspor ile anlaşmaya vardı!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, Bandırmaspor forması giyen Philippe Keny ile anlaşma sağladı. A Spor'un haberine göre Kara Kartal, bu transfer için 1.3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

PHILIPPE KENY KİMDİR?

Tam adı Philippe Paulin Kény'dir. 18 Mayıs 1999 yılında Senegal'de dünyaya gelmiştir. Forvet oynamaktadır ve sağ ayağını kullanmaktadır. 190 cm boyundaki Keny, Bandırmaspor'da forma giymektedir. Kariyerine UMS Montélimar'da başlamıştır. Sırasıyla Tours B, LB Châteauroux ve Bandırmaspor formaları giymiştir. Kariyerinde 89 maça çıkan Keny 18 gol 13 asist üretmiştir.

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