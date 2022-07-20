Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael isterse Tolga Ciğerci alınacak!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael isterse Tolga Ciğerci alınacak!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Valerien Ismael ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İkinci etap kampında merkezde oynayabilen 5 ismin performansına göre takviye kararı verilecek. Siyah-beyazlıların hocası Valerien İsmael'in transfer istemesi halinde şu anda boşta olan Tolga Ciğerci ile masaya oturulacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael isterse Tolga Ciğerci alınacak!

Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Josef de Souza, dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle bugün ameliyat masasına yatacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael isterse Tolga Ciğerci alınacak!

33 yaşındaki oyuncunun sahalara geri dönüş süresinin ise 2-3 ayı bulması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael isterse Tolga Ciğerci alınacak!

5 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'in ilk 6 haftasında görev alamayacak olan Brezilyalı yıldızın yerine transfer yapılıp yapılmama kararı ise Beşiktaş'ın İspanya kampında verilecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael isterse Tolga Ciğerci alınacak!

Siyahbeyazlı takımın halihazırda elinde merkezde oynayabilecek oyuncuları; Gedson Fernandes, Salih Uçan, Emirhan İlkhan, Atiba ve Kartal Kayra Yılmaz.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael isterse Tolga Ciğerci alınacak!

TOLGA BAŞAKŞEHİR İLE YOLLARINI AYIRMIŞTI

Eldeki 5 futbolcu şu an için yeterli görülüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael isterse Tolga Ciğerci alınacak!

Bu isimlerden İspanya etabında verim alınması ve sakatlık yaşanmaması halinde orta sahaya transfer düşük ihtimal.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael isterse Tolga Ciğerci alınacak!

Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile İsmael'in yapacakları değerlendirme sonrası durum netlik kazanacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael isterse Tolga Ciğerci alınacak!

Öncelikle Wolverhampton ve D. Alaves hazırlık maçlarında takımı görmek isteyen Fransız hoca, ardından raporunu yönetime iletecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael isterse Tolga Ciğerci alınacak!

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş orta sahayı yedekleyebilecek bir alternatif harekâtı yaparsa, henüz hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan 30 yaşındaki Tolga Ciğerci ile görüşecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael isterse Tolga Ciğerci alınacak!

Şubat 2021'de Fenerbahçe'den Başakşehir'e gelen Tolga, 1.5 sezonda Başakşehir formasını 47 maçta giydi, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael isterse Tolga Ciğerci alınacak!

TOLGA CİĞERCİ'NİN KARİYERİNDEN NOTLAR

SV Phiesewarden, Arminia Vöhrum, VfL Wolfsburg altyapılarında izlediğimiz deneyimli orta saha oyuncusu kariyerinde daha önce Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin ve Fenerbahçe formalarını da terletti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael isterse Tolga Ciğerci alınacak!

Türkiye kariyerinde Galatasaray forması da giyen Tolga Ciğerci, sarı-kırmızılı ekipte 1 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael isterse Tolga Ciğerci alınacak!

Ciğerci, 2010-11 sezonunda Wolfsburg formasıyla U-19 Takımı'nda Almanya'da yaş grubunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael isterse Tolga Ciğerci alınacak!

A Milli Takımımız'da 3 maçta görev yapan Tolga, Almanya U-20 Milli Takımı'nda 2 karşılaşmada süre aldı. Almanya U-19 Milli Takımı'nda ise 6 maçta 1 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Valerien Ismael isterse Tolga Ciğerci alınacak!

Güncel piyasa değeri 1 milyon 100 bin Euro olarak gösterilen gurbetçi futbolcu, kariyerinde en fazla maça Galatasaray formasıyla çıkarken, sarı-kırmızılı ekipte 49 maçta görev yaptı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan Benfica'nın ön liberosuna kanca!
Serdar'dan özür mesajı!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Bu oyunlar sudan ucuz! Epic Games yaz indirimleri başladı
Sebastien Haller'de rastlanan testis tümörü nedir?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vale! Vale! 06:41
Haji Wright’tan 3 yıllık imza Haji Wright’tan 3 yıllık imza 01:26
Aslan golsüz bitirdi Aslan golsüz bitirdi 01:24
Serdar'dan özür mesajı! Serdar'dan özür mesajı! 01:12
Serdar'dan özür mesajı! Serdar'dan özür mesajı! 01:12
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da 01:01
Daha Eski
Cimbom transferi KAP'a bildirdi! Cimbom transferi KAP'a bildirdi! 01:01
Seferovic'ten sonra sıra Arnautovic'te! Seferovic'ten sonra sıra Arnautovic'te! 01:00
Buruk'tan Seferovic sözleri! Buruk'tan Seferovic sözleri! 01:00
G.Saray'dan golsüz prova! G.Saray'dan golsüz prova! 01:00
Jorge Jesus'tan flaş Kim itirafı! Jorge Jesus'tan flaş Kim itirafı! 01:00
Beşiktaş transfer detaylarını KAP'a duyurdu! Beşiktaş transfer detaylarını KAP'a duyurdu! 00:59