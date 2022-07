Üç büyükler peşimdeydi

Geçen sezon Beşiktaş'a gelen Kenan Karaman, Avusturya kampının son gününde çarpıcı açıklamalarda bulundu. DHA'ya konuşan yıldız futbolcu, üç büyük takımdan da teklif aldığını itiraf ederken, "Avrupa Şampiyonası'nda görev aldığım dönemde üç büyük takımdan da teklif aldım. Ancak bana en sıcak davranan, en çok ilgilenen Beşiktaş'tı. En güzel hissi bana Beşiktaş verdi. Benim de tercihim gerçekten çok kolay oldu. Beşiktaş'ı tercih ettim ve inşallah bu tercihimle hayallerimi de gerçekleştiririm" ifadelerini kullandı.



BURADA HAYALLERİM VAR



Yeni sezonda kendisine gol ya da asist hedefi koymadığı dile getiren Kenan Karaman hedefinin geçen sezondan daha iyi olmak olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: ''Kafamda bir sayı belirlemedim. Ancak geçen seneden daha iyi olmak istiyorum. Bu formayı giydiğim her maçta gerçekten çok gururluyum. Benim de Beşiktaş'ta hayallerim var. Birincisi şampiyon olmak. Bu sene buna çok odaklandım, kendimi ona göre hazırladım. Hem kamp öncesi hem de şimdi kampta çok konsantreyim."



PERFORMANSIMIZ ARTTI



Rosier ile aralarındaki rekabetin takıma olumlu yansıyacağını ifade eden Kenan Karaman, "Ben bunu çok olumlu, pozitif görüyorum. Ondan önce Rosier'in o pozisyonda pek alternatifi yoktu. Benim de orada iyi bir performans sergilemem Rosier ile ikimizi bir rekabete sürükleyecektir. Rekabet her zaman takım içinde çok iyidir. Hem benim hem de Rosier'in performansı artar. Bu rekabetin ikimizi de çok olumlu etkileyeceğine, ikimizin de orada iyi performans vereceğine inanıyorum" diye konuştu.



3-4-3 SİSTEMİ ÇOK FAYDALI



Hoca üçlü sistemde beni farklı düşünüyor. Kanat bek olarak geçiyor pozisyon. Zor bir sistem. Zor dediğim sistemin detayları. Şimdi detaylı çalışıyoruz. Kim nereye gidecek, kimin nerede baskı yapması gerekiyor. Birisi baskı yapınca diğerlerinin nasıl pozisyon alması gerekiyor. Faydalı bir sistem.



3-0 YENİLDİK, ALKIŞLANDIK!



Taraftarlar kötü oynadığımız maçlarda bile inanılmaz arkamızda durdu. Kasımpaşa'ya iç sahada 3-0 yenildiğimiz maçtan sonra bizi tribünlere çağırdılar. Orada çok duygulandım ve çok düşündüm. Kendimi o kadar odakladım ki bu sene, taraftarlarımıza güzel şeyler yaşatmak istiyoruz.



TEK SANTRFORA ALIŞIK DEĞİLİM



Önde tek başına oynamak, alıştığım bir pozisyon değildi. Onun da etkisi oldu tabi. Ancak hoca öyle görev verdi. Ben her görevi en iyi şekilde tamamlamaya çalışıyorum. Milli takımda daha çok sağ tarafta oynadım. Ancak sol açıkta da görev almıştım. Bunun da etkisi olmuştur ancak sadece buna bağlamak doğru olmaz.



MİLLİ FORMAYI ÖZLEDİM



Son 2 kampta, milli takıma çağırılmadım. 4 sene boyunca hep gittim ancak son 2 kamp olmadı. Kuntz hoca ile en son Riva'da idman sonrasında görüşmüştük. Güzel bir sohbetimiz oldu. O da ekibiyle birlikte bizleri takip ediyor. Beşiktaş'ta iyi bir performans gösterip, inşallah milli formayı tekrardan giyerim.