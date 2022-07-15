Delibaş çok şaşırttı

Valerien Ismael'in genç oyunculardan memnun olduğunu söyleyen Kocadağ, "Hocamız buraya getirdiğimiz genç isimlerden çok memnun. Emirhan Delibaş'ın kendisini şaşırttığını söyledi. Bizim yönetimimizde Ersin, Rıdvan, Emirhan İlkkan gibi birçok oyuncu A takımda şans buldu" ifadelerini kullandı.
ValerienIsmael'in genç oyunculardan memnun olduğunu söyleyen Kocadağ, "Hocamız buraya getirdiğimiz genç isimlerden çok memnun. Emirhan Delibaş'ın kendisini şaşırttığını söyledi. Bizim yönetimimizde Ersin, Rıdvan, Emirhan İlkkan gibi birçok oyuncu A takımda şans buldu" ifadelerini kullandı.