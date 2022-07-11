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Beşiktaş - Viktoria Plzen hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Valerien Ismael yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Beşikaş, Werder Bremen ile oynadığı hazırlık maçının ardından Viktoria Plzen karşısında galibiyet arayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Viktoria Plzen hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 16:58 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 17:00
Beşiktaş - Viktoria Plzen hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

BEŞİKTAŞ - VIKTORIA PLZEN MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, Bundesliga ekibi Viktoria Plzen ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - VIKTORIA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı 12 Temmuz Salı günü oynanacak ve maç saat 16:00'da başlayacak.

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