Beşiktaş Badra Cisse'yi Türk mü yapacak? İşte o milyonluk proje

Beşiktaş hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1 yendi.
Genç oyuncular performanslarıyla büyük beğeni topladı.
Bunlardan biri fazlasıyla dikkat çekti: Badra Cisse...
Beşiktaş hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1 yendi.
Genç oyuncular performanslarıyla büyük beğeni topladı.
Bunlardan biri fazlasıyla dikkat çekti: Badra Cisse...
Siyah beyazlı yönetim stoper transferi için büyük uğraşlar veriyor.
Kara Kartal, yüksek maliyetlerle de baş etmeye çalışıyor.
Bu süreçte Cisse'nin performansı teknik direktör Valerien Ismael'in dikkatini çekti.
Fransız teknik adam, her transfer için birlikte çalıştığı Ceyhun Kazancı'ya 19 yaşındaki oyuncunun istediği özelliklere sahip olduğunu söyledi.
BÜYÜK ENGEL
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Badra Cisse, eğer A takıma alınırsa Beşiktaş bir anda milyonlarca euroyu kasasından çıkarmaktan kurtulacak.
Ancak bunun önünde ciddi bir engel var.
UEFA'nın belirlediği kurallara göre Badra Cisse, Beşiktaş altyapısından yetiştiği için yerli statüde sayılıyor.
Ama Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın belirlediği kuralı tanımıyor.
Bununla beraber Badra Cisse, yabancı statüsünde görülüyor.
Siyah beyazlı yönetim, TFF nezdinde gerekli başvuruları yapacak.
Beşiktaş, Badra'yı yerli oyuncu olarak listeye eklemeye çalışacak.
Kara Kartal, bir sonraki hazırlık maçını Wolverhampton ile oynayacak.