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Beşiktaş'tan transferde Aissa Laidouni harekatı! Kulübünün talebi belli oldu

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta orta saha mevkisi için tranfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporuna göre hareket eden yönetim, listesine sürpriz bir ismi aldı. Ferencvaros formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Aissa Laidouni radara girdi. Fransız basını, Beşiktaş'ın transfer hedeflerinden olan Aissa Laidouni ile ilgili flaş bir gelişmeyi duyurdu. Söz konusu haberde; Tunuslu futbolcunun kulübünün, transfer talebi açıklandı. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 19:53
BURAK ŞENTÜRK
Beşiktaş'tan transferde Aissa Laidouni harekatı! Kulübünün talebi belli oldu

Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Beşiktaş'tan transferde Aissa Laidouni harekatı! Kulübünün talebi belli oldu

Hücum hattını Cenk Tosun, Weghorst ve Muleka ile güçlendiren siyah-beyazlılarda operasyon devam ediyor.

Beşiktaş'tan transferde Aissa Laidouni harekatı! Kulübünün talebi belli oldu

Teknik direktör Valerien Ismael ile yönetimin koordineli şekilde yürüttüğü harekatta, eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapılmak isteniyor.

Beşiktaş'tan transferde Aissa Laidouni harekatı! Kulübünün talebi belli oldu

Gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu oluşturmak için kolları sıvayan Kara-Kartal, listesindeki isimlerle girişimlerini hızlandırdı.

Beşiktaş'tan transferde Aissa Laidouni harekatı! Kulübünün talebi belli oldu

Kadrosuna çok yönlü isimleri katmak isteyen Valerien Ismael'in talebi üzerine harekete geçen yönetim, orta saha ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen bir isme kancayı attı.

Beşiktaş'tan transferde Aissa Laidouni harekatı! Kulübünün talebi belli oldu

Foot Mercato'da yer alan haberde; Beşiktaş'ın Aissa Laidouni ile ilgilendiği ve transferde somut adımların atılabileceği ifade edildi.

Beşiktaş'tan transferde Aissa Laidouni harekatı! Kulübünün talebi belli oldu

Siyah-beyazlıların transferde yalnız olmadığı belirtilen haberde, Fransız ekibi Montpellier'in de 25 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği öne sürüldü.

Beşiktaş'tan transferde Aissa Laidouni harekatı! Kulübünün talebi belli oldu

4 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Kulübü Ferencvaros'un Tunuslu orta saha için 4 milyon euro bonservis bedeli beklentisi olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'tan transferde Aissa Laidouni harekatı! Kulübünün talebi belli oldu

Ferencvaros'a 2 yıl önce gelen Aissa Laidouni, gösterdiği performansla takımın kilit oyuncularından biri haline geldi.

Beşiktaş'tan transferde Aissa Laidouni harekatı! Kulübünün talebi belli oldu

25 yaşındaki futbolcu, Macaristan'daki ilk yılında ligin en iyi oyuncusu seçildi.

Beşiktaş'tan transferde Aissa Laidouni harekatı! Kulübünün talebi belli oldu

Fransız ekibi Angers'ta yetişen Laidouni, birkaç takıma kiralık verilmesinin ardından 2018 yılında Romanya Ligi ekibi Voluntari'ye transfer oldu.

Beşiktaş'tan transferde Aissa Laidouni harekatı! Kulübünün talebi belli oldu

Buradaki performansıyla dikkat çeken Tunuslu orta saha, 600 bin euro bonservis bedeliyle Macaristan Ligi ekibi Ferencvaros'un yolunu tuttu.

Beşiktaş'tan transferde Aissa Laidouni harekatı! Kulübünün talebi belli oldu

Yükselen grafiğini sürdüren 25 yaşındaki futbolcu, piyasa değerini 3.50 milyon euro'ya kadar yükseltti.

Beşiktaş'tan transferde Aissa Laidouni harekatı! Kulübünün talebi belli oldu

Geçtiğimiz sezon Ferencvaros'ta 41 maçta forma giyen Laidouni, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'tan transferde Aissa Laidouni harekatı! Kulübünün talebi belli oldu

Tunuslu oyuncu, ülkesinin milli takımında 22 maçta görev aldı ve 1 gollük katkı verdi.

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