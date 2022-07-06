Beşiktaş'tan transferde Aissa Laidouni harekatı! Kulübünün talebi belli oldu

Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
Hücum hattını Cenk Tosun, Weghorst ve Muleka ile güçlendiren siyah-beyazlılarda operasyon devam ediyor.
Teknik direktör Valerien Ismael ile yönetimin koordineli şekilde yürüttüğü harekatta, eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapılmak isteniyor.
Gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu oluşturmak için kolları sıvayan Kara-Kartal, listesindeki isimlerle girişimlerini hızlandırdı.
Kadrosuna çok yönlü isimleri katmak isteyen Valerien Ismael'in talebi üzerine harekete geçen yönetim, orta saha ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen bir isme kancayı attı.
Foot Mercato'da yer alan haberde; Beşiktaş'ın Aissa Laidouni ile ilgilendiği ve transferde somut adımların atılabileceği ifade edildi.
Siyah-beyazlıların transferde yalnız olmadığı belirtilen haberde, Fransız ekibi Montpellier'in de 25 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği öne sürüldü.
4 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Kulübü Ferencvaros'un Tunuslu orta saha için 4 milyon euro bonservis bedeli beklentisi olduğu kaydedildi.
Ferencvaros'a 2 yıl önce gelen Aissa Laidouni, gösterdiği performansla takımın kilit oyuncularından biri haline geldi.
25 yaşındaki futbolcu, Macaristan'daki ilk yılında ligin en iyi oyuncusu seçildi.
Fransız ekibi Angers'ta yetişen Laidouni, birkaç takıma kiralık verilmesinin ardından 2018 yılında Romanya Ligi ekibi Voluntari'ye transfer oldu.
Buradaki performansıyla dikkat çeken Tunuslu orta saha, 600 bin euro bonservis bedeliyle Macaristan Ligi ekibi Ferencvaros'un yolunu tuttu.
Yükselen grafiğini sürdüren 25 yaşındaki futbolcu, piyasa değerini 3.50 milyon euro'ya kadar yükseltti.
Geçtiğimiz sezon Ferencvaros'ta 41 maçta forma giyen Laidouni, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Tunuslu oyuncu, ülkesinin milli takımında 22 maçta görev aldı ve 1 gollük katkı verdi.
Aissa Laidouni'nin kulübü Ferencvaros'taki sözleşmesi 2023 yılında sözleşmesi sona erecek.