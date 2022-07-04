BEŞİKTAŞ HABERİ: Montero'dan ayrılık sözleri! Gitmek istediği yeri açıkladı

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, ülkesinin basınına röportaj verdi.
Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, ülkesinin basınına röportaj verdi.
La Liga ekipleri Sevilla ve Real Betis'in transfer listesinde bulunan genç savunmacı, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
-Türkiye'deki ikinci sezonunu nasıl değerlendiriyorsun?
Bireysel açıdan bakıldığında çok iyi ama takımım adına zor bir sezon oldu. Birden fazla kulvarda yer aldık, Şampiyonlar Ligi'nde oynadık.
Bu daha fazla maç anlamı taşıyordu. Tabii ki daha fazla sakatlık yaşadık ve bu açıkça fark edildi.
-Üç farklı teknik adamla nasıl bir sezon geçirdin?
İşler beklendiği gibi gitmediğinde bunun bedelini ödeyen her zaman teknik direktörler olur.
Neyse ki Valerien İsmail son aylarda geldi ve takıma çok fazla disiplin kattı.
-Şampiyonlar Ligi'nde Haaland ile karşı karşıya geldiğin maç hakkında ne düşünüyorsun?
Evet ve o maçta ikimiz de gol attık (gülerek). Karşılaştığım en üst düzey oyuncu ama onunla sahadayken kim olduğunu düşünmedim, sadece bir forvet olarak gördüm.
Haaland'ın nasıl bir oyuncu olduğunu düşünürseniz konsantrasyonunuzu kaybedersiniz ve işte o zaman o sizi cezalandırır.
-Seni en çok etkileyen stadyum hangisi oldu?
Fenerbahçe ve Galatasaray etkileyici ama Beşiktaş'ınki ile kıyaslanamaz. Herkes derbi maçlardan birine gelmeli, izlemeli, deneyimlemeli ve tabii ki tanıdını çıkarmalı.
-Miralem Pjanic'i kiralık geçirdiği sezonda nasıl buldun?
Onunla harika bir ilişkim var ve o harika bir insan. Yüksek bir kalitesi var ve farkı görebiliyorsunuz.
"BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM"
-Uzun vadede kendini Türkiye'de oynarken görüyor musun?
Futbolda bunu asla bilemezsiniz. Ama 2025'e kadar sözleşmem var ve Beşiktaş'ta mutluyum. Daha fazla gol atmak ve büyük liglerde oynamak gibi hayalim olduğu da bir gerçek.
"İSPANYA'YA DÖNMEYİ HERKES İSTER"
-Peki, İspanya'ya mı dönmek istersin yoksa diğer liglerde deneyim kazanmayı mı tercih edersin?
İspanya'ya dönmeyi herkes ister ama yurt dışına adımınızı attığınızda herhangi bir tedirginliğiniz kalmıyor.
-Taraftarlar dışında Türk futbolunda seni etkileyen başka neler oldu?
Futbol fiziğe dayalı şekilde oynanıyor. Birçok futbolcu sizi temin ederim ki Türkiye'de olağanüstü iyi mücadele ediyor. Rakipler çok baskı yapıyor ve bunaltıcı oynamaya çalışıyor.
-Hangi oyuncu seni etkiledi?
Vincent Aboubakar. Şu anda kendisi Suudi Arabistan'da. Onunla ilk yılımda tanıştım ve gerçek bir canavardı. Çok iyi bir futbolcu.
Peki Suudi Arabistan gibi bir lige gitmeyi düşünür müsün?
Hayır. Şu anda sadece bir futbolcu olarak gelişmeye öncelik veriyorum.
İşte İspanyol basınında yer alan haber...