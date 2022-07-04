Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Montero'dan ayrılık sözleri! Gitmek istediği yeri açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERİ: Montero'dan ayrılık sözleri! Gitmek istediği yeri açıkladı

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Valerien Ismael ile yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta mevcut oyuncularla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Takımın İspanyol stoperi Francisco Montero'ya La Liga'dan transfer teklifleri geliyor. Sevilla ve Real Betis'in radarındaki genç stoper, geleceğiyle ilgili ülke basınına önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 21:12 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 21:12
BEŞİKTAŞ HABERİ: Montero'dan ayrılık sözleri! Gitmek istediği yeri açıkladı

-Türkiye'deki ikinci sezonunu nasıl değerlendiriyorsun?
Bireysel açıdan bakıldığında çok iyi ama takımım adına zor bir sezon oldu. Birden fazla kulvarda yer aldık, Şampiyonlar Ligi'nde oynadık.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Montero'dan ayrılık sözleri! Gitmek istediği yeri açıkladı

Bu daha fazla maç anlamı taşıyordu. Tabii ki daha fazla sakatlık yaşadık ve bu açıkça fark edildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Montero'dan ayrılık sözleri! Gitmek istediği yeri açıkladı

-Üç farklı teknik adamla nasıl bir sezon geçirdin?
İşler beklendiği gibi gitmediğinde bunun bedelini ödeyen her zaman teknik direktörler olur.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Montero'dan ayrılık sözleri! Gitmek istediği yeri açıkladı

Neyse ki Valerien İsmail son aylarda geldi ve takıma çok fazla disiplin kattı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Montero'dan ayrılık sözleri! Gitmek istediği yeri açıkladı

-Şampiyonlar Ligi'nde Haaland ile karşı karşıya geldiğin maç hakkında ne düşünüyorsun?
Evet ve o maçta ikimiz de gol attık (gülerek). Karşılaştığım en üst düzey oyuncu ama onunla sahadayken kim olduğunu düşünmedim, sadece bir forvet olarak gördüm.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Montero'dan ayrılık sözleri! Gitmek istediği yeri açıkladı

Haaland'ın nasıl bir oyuncu olduğunu düşünürseniz konsantrasyonunuzu kaybedersiniz ve işte o zaman o sizi cezalandırır.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Montero'dan ayrılık sözleri! Gitmek istediği yeri açıkladı

-Seni en çok etkileyen stadyum hangisi oldu?
Fenerbahçe ve Galatasaray etkileyici ama Beşiktaş'ınki ile kıyaslanamaz. Herkes derbi maçlardan birine gelmeli, izlemeli, deneyimlemeli ve tabii ki tanıdını çıkarmalı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Montero'dan ayrılık sözleri! Gitmek istediği yeri açıkladı

-Miralem Pjanic'i kiralık geçirdiği sezonda nasıl buldun?
Onunla harika bir ilişkim var ve o harika bir insan. Yüksek bir kalitesi var ve farkı görebiliyorsunuz.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Montero'dan ayrılık sözleri! Gitmek istediği yeri açıkladı

"BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM"
-Uzun vadede kendini Türkiye'de oynarken görüyor musun?
Futbolda bunu asla bilemezsiniz. Ama 2025'e kadar sözleşmem var ve Beşiktaş'ta mutluyum. Daha fazla gol atmak ve büyük liglerde oynamak gibi hayalim olduğu da bir gerçek.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Montero'dan ayrılık sözleri! Gitmek istediği yeri açıkladı

"İSPANYA'YA DÖNMEYİ HERKES İSTER"
-Peki, İspanya'ya mı dönmek istersin yoksa diğer liglerde deneyim kazanmayı mı tercih edersin?
İspanya'ya dönmeyi herkes ister ama yurt dışına adımınızı attığınızda herhangi bir tedirginliğiniz kalmıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Montero'dan ayrılık sözleri! Gitmek istediği yeri açıkladı

-Taraftarlar dışında Türk futbolunda seni etkileyen başka neler oldu?
Futbol fiziğe dayalı şekilde oynanıyor. Birçok futbolcu sizi temin ederim ki Türkiye'de olağanüstü iyi mücadele ediyor. Rakipler çok baskı yapıyor ve bunaltıcı oynamaya çalışıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Montero'dan ayrılık sözleri! Gitmek istediği yeri açıkladı

-Hangi oyuncu seni etkiledi?
Vincent Aboubakar. Şu anda kendisi Suudi Arabistan'da. Onunla ilk yılımda tanıştım ve gerçek bir canavardı. Çok iyi bir futbolcu.

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