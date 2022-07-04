BEŞİKTAŞ HABERİ: Montero'dan ayrılık sözleri! Gitmek istediği yeri açıkladı

-Şampiyonlar Ligi'nde Haaland ile karşı karşıya geldiğin maç hakkında ne düşünüyorsun?

Evet ve o maçta ikimiz de gol attık (gülerek). Karşılaştığım en üst düzey oyuncu ama onunla sahadayken kim olduğunu düşünmedim, sadece bir forvet olarak gördüm.