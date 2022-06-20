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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi resmen açıkladı! Atiba Hutchinson...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Çebi, sözleşmesi sona eren Atiba ile yeniden görüşmelere başlayacaklarını duyururken, Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu için gelen teklifleri de açıkladı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 11:37 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 12:06
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi resmen açıkladı! Atiba Hutchinson...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu Çebi, sözleşmesi sona eren Atiba'nın sözleşme durumu ve Ersin ve Rıdvan'ın takımda kalıp kalmayacağı konusuna açıklık getirdi.

ÇEBİ'DEN ATIBA, ERSİN VE RIDVAN AÇIKLAMASI!

İşte Çebi'nin öne çıkan sözleri:

"8+3 yabancı kuralı, 3 yerli 8 yabancının olması ve 14 yabancının kadroda olması, Atiba ile sözleşme yapma açısından elimiz güçlendi. Atiba bizle 1 yıl daha devam edecektir. Ancak, işin ekonomik yönünü göz ardı etmeyeceğim.

Eski hakemler, yeni hakemlere koltuklarını bırakmalı. Türk futbolunun önünü yeni olan her şeyle açmak, huzuru Türk futboluna kazandırmak adına hakemlerin de yenilendiği bir süreç diliyorum.

TFF'de yeni seçilen yönetime Türk futbolu adına Beşiktaş olarak destek olacağız. Kaostan kimse fayda elde etmiyor, Türk futbolu zedeleniyor.

Rıdvan Yılmaz transferi bitmek üzere. Ersin Destanoğlu için de teklifler var. Rıdvan için 4 Milyon Euro kesin aldık. 2,5 Milyon Euro da kontratta var, %90 alacağız. Daha yukarısını da alabiliriz.

Hakemler eğer yeni sezonda da geçtiğimiz sezondaki gibi olurlarsa tepkimizin çok daha sert olacağını bilmelerini istiyorum. Bu nedenle eski hakemlerin yerine gençlerin gelmesini istiyoruz.

Beşiktaş, 120 yıllık bir kulüp. Benim kulübümün, burayı iyi yöneten yöneticiler olduğu sürece TMSF'ye düşme ihtimali yok. Bunu bekleyenler boşuna bekler."

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