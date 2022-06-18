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Son dakika: Beşiktaş'tan flaş Weghorst kararı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar forvet bölgesi için Weghorst'u gündemine almıştı. Hollandalı golcü Beşiktaş'tan bir kaç gün süre istemişti. Beşiktaş yönetimi golcü futbolcu ile son kez görüşecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 21:46 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 22:04
Son dakika: Beşiktaş'tan flaş Weghorst kararı!

Beşiktaş'ın santrfor transferi için birinci gündem maddesi olan Wout Weghorst, "Birkaç gün daha düşünmek için izin istiyorum" diyerek son kararını erteledi.

29 yaşındaki futbolcunun üç konudan dolayı net kararını veremediği belirtilmişti.

Tecrübeli oyuncu, kariyerinin yeni rotasıyla ilgili çizeceği yolu ailesiyle detaylı olarak tartışmak istiyordu.

SON KEZ GÖRÜŞÜLECEK

Beşiktaş, yıldız futbolcu ile son kez görüşme kararı aldı.

Hollandalı futbolcu bu görüşmede kararını bildirecek.

Tarafların 19 Haziran Pazar günü görüşmesi bekleniyor.

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