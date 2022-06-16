Türkiye başka

Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Noticias Ao Minuto'ya konuşan Fernandes, "Türkiye'de stadyumlar hep doluydu. 24 saat futbol yaşıyorlar. Futboldan başka bir şey yok. Portekiz'de biz futbola çok önem veriyoruz ama orada daha fazlasını veriyorlar. Taraftar için büyük ya da küçük maç yok" dedi.
Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Noticias Ao Minuto'ya konuşan Fernandes, "Türkiye'de stadyumlar hep doluydu. 24 saat futbol yaşıyorlar. Futboldan başka bir şey yok. Portekiz'de biz futbola çok önem veriyoruz ama orada daha fazlasını veriyorlar. Taraftar için büyük ya da küçük maç yok" dedi.