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Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Noticias Ao Minuto'ya konuşan Fernandes, "Türkiye'de stadyumlar hep doluydu. 24 saat futbol yaşıyorlar. Futboldan başka bir şey yok. Portekiz'de biz futbola çok önem veriyoruz ama orada daha fazlasını veriyorlar. Taraftar için büyük ya da küçük maç yok" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Türkiye başka
Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Noticias Ao Minuto'ya konuşan Fernandes, "Türkiye'de stadyumlar hep doluydu. 24 saat futbol yaşıyorlar. Futboldan başka bir şey yok. Portekiz'de biz futbola çok önem veriyoruz ama orada daha fazlasını veriyorlar. Taraftar için büyük ya da küçük maç yok" dedi.
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