TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Weghorst'ta Alman rakip!

Beşiktaş'ta yeni sezon için kadro yapılanması çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş'ta yeni sezon için kadro yapılanması çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sezona Sergen Yalçın yönetiminde başlayan siyah-beyazlılar, kötü gidişatın ardından deneyimli teknik direktörle yollarını ayırmıştı.
49 yaşındaki çalıştırıcının yerine camiada görev yapan Önder Karaveli getirilmişti.
Karaveli ile de inişli çıkışlı bir dönem geçiren Kara Kartal, Önder Karaveli ile yola devam etmeme kararı alıp yerine Valerien Ismael ile anlaşmıştı.
Sezonu Fransız teknik direktörle tamamlayan siyah-beyazlılar, gelecek sezon adına 46 yaşındaki çalıştırıcının sistemine uygun kadro kurmak için kolları sıvadı.
Takımın başına geçtiğinden beri genellikle 3'lü sistemle maçlara çıkan Beşiktaş'ta defans ve orta sahanın yanı sıra bir önemli takviyenin de forvet bölgesine yapılacağı belirtildi.
Kara Kartal, geride bıraktığımız sezonda yıldız futbolcu Michy Batshuayi'yi kiralık olarak renklerine bağlamıştı.
Belçikalı futbolcunun sezon boyu bekleneni verememesi camiada hayal kırıklığı yarattı.
Beşiktaş yönetimi gol yollarında yaşanan sıkıntıyı önümüzdeki sezon da yaşamamak adına elini sıkı tutuyor.
Siyah-beyazlıların anlaşma noktasına geldiği forvet için Bundesliga ekibi rakip oldu.
Bild'in haberine göre Beşiktaş'ın anlaşma noktasına geldiği Wout Weghorst için UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Eintracht Frankfurt devreye girdi.
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Alman ekibi, ileri uca Hollandalı futbolcuyu transfer etmek istiyor.
Öte yandan Burnley yaptığı resmi açıklamada takımda kalacak oyuncuları belirtirken bu isimlerin arasında Weghorst'a da yer verdi.
Golcü oyuncu, İngiltere ekibiyle bu sezon çıktığı 44 maçta 9 gol 4 asistlik performansla takımına katkıda bulundu.
Hollanda Milli Takımı'nda forma giyen futbolcunun Burnley ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
WOUT WEGHORST KİMDİR?
Wout Weghorst, 7 Ağustos 1992 tarihinde Hollanda'nın Borne kentinde doğmuştur.
Forvet oyuncusu 1,97 m boyundadır.
Hücum oyuncusu kariyerine Hollanda'nın VV Deto Twenterand takımında başladı. AZ Alkmar ve Wolfsburg gibi takımlarda da forma giyen golcü oyuncu, kariyerine Premier Lig ekibi Burnley ile devam ediyor.