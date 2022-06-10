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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Weghorst'ta Alman rakip!

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta yeni sezon için kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor. Geride bıraktığımız sezonda yaşadığı gol sorununu yaşamamak adına Burnley'den Weghorst ile temaslara başlayan siyah-beyazlılara, Bundesliga'dan rakip çıktı. İşte transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 19:43 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 19:50
Burakhan Berkan Acar
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Weghorst'ta Alman rakip!

Beşiktaş'ta yeni sezon için kadro yapılanması çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Weghorst'ta Alman rakip!

Sezona Sergen Yalçın yönetiminde başlayan siyah-beyazlılar, kötü gidişatın ardından deneyimli teknik direktörle yollarını ayırmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Weghorst'ta Alman rakip!

49 yaşındaki çalıştırıcının yerine camiada görev yapan Önder Karaveli getirilmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Weghorst'ta Alman rakip!

Karaveli ile de inişli çıkışlı bir dönem geçiren Kara Kartal, Önder Karaveli ile yola devam etmeme kararı alıp yerine Valerien Ismael ile anlaşmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Weghorst'ta Alman rakip!

Sezonu Fransız teknik direktörle tamamlayan siyah-beyazlılar, gelecek sezon adına 46 yaşındaki çalıştırıcının sistemine uygun kadro kurmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Weghorst'ta Alman rakip!

Takımın başına geçtiğinden beri genellikle 3'lü sistemle maçlara çıkan Beşiktaş'ta defans ve orta sahanın yanı sıra bir önemli takviyenin de forvet bölgesine yapılacağı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Weghorst'ta Alman rakip!

Kara Kartal, geride bıraktığımız sezonda yıldız futbolcu Michy Batshuayi'yi kiralık olarak renklerine bağlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Weghorst'ta Alman rakip!

Belçikalı futbolcunun sezon boyu bekleneni verememesi camiada hayal kırıklığı yarattı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Weghorst'ta Alman rakip!

Beşiktaş yönetimi gol yollarında yaşanan sıkıntıyı önümüzdeki sezon da yaşamamak adına elini sıkı tutuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Weghorst'ta Alman rakip!

Öte yandan Burnley yaptığı resmi açıklamada takımda kalacak oyuncuları belirtirken bu isimlerin arasında Weghorst'a da yer verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Weghorst'ta Alman rakip!

Golcü oyuncu, İngiltere ekibiyle bu sezon çıktığı 44 maçta 9 gol 4 asistlik performansla takımına katkıda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Weghorst'ta Alman rakip!

Hollanda Milli Takımı'nda forma giyen futbolcunun Burnley ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Weghorst'ta Alman rakip!

WOUT WEGHORST KİMDİR?

Wout Weghorst, 7 Ağustos 1992 tarihinde Hollanda'nın Borne kentinde doğmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Weghorst'ta Alman rakip!

Forvet oyuncusu 1,97 m boyundadır.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Weghorst'ta Alman rakip!

Hücum oyuncusu kariyerine Hollanda'nın VV Deto Twenterand takımında başladı. AZ Alkmar ve Wolfsburg gibi takımlarda da forma giyen golcü oyuncu, kariyerine Premier Lig ekibi Burnley ile devam ediyor.

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