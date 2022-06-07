U17’nin finalde rakibi Altınordu

Beşiktaş U-17 Akademi Takımı, U-17 Gelişim Ligi yarı final maçında Adana Demirspor'u 1-0 yenerek finale yükselmeyi başardı. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi 1 Nolu Saha'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Siyah-beyazlıları finale taşıyan golü Yakup Arda Kılıç kaydetti. Beşiktaş U17 Akademi takımı finalde, 2-2 sona eren maçında ardından G.Saray'ı penaltı atışları sonrası eleyen Altınordu ile karşılaşacak. Final mücadelesi yarın saat 21.00'de Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi 1 Nolu Saha'da oynanacak.