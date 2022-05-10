Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş Ali Koç sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası dev bir derbiye sahne oldu
Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.
Siyah beyazlılar, ezeli rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası dev bir derbiye sahne oldu
Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.
Siyah beyazlılar, ezeli rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Mücadelede Beşiktaş'ın golünü Rachid Ghezzal kaydetti.
Fenerbahçe'nin sayısı ise Novak'tan geldi.
Bu sonuçla Beşiktaş, ligin bitmesine 2 hafta kala puanını 55'e çıkardı.
Kartal, ligde 7. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe ise 69 puana yükseldi.
Kanarya, 2. sıradaki yerini korudu.
Dev derbi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbi maçına izlemek için Vodafone Park stadına girerken siyah-beyazlı bir taraftarın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili hatırlatmasına sert şekilde cevap verdi.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önceki gün ortaya çıkan videosunda Beşiktaş taraftarının "Trabzonspor'a çok taviz verdiniz" sözlerine "Ali Koç'un gazına mı geliyorsun? Yürü git!" diye yanıt verdi.
O anlarda yaşanan diyaloglarla ilgili bir video daha sosyal medyada yer aldı.
Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, bir taraftarın "Ali Koç savunmasın bizi başkanım" sözlerine "Evladım, ben şaklabanlık yapanlardan olmam. Ben şebek değilim" sözleriyle yanıt verdi.
İŞTE O ANLAR: