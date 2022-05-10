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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş Ali Koç sözleri!

Başkan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı taraftarların "Başkanım, bizi Ali Koç savunmasın" sözlerine "Ali Koç'un gazına mı geliyorsun? Yürü git!" derken, "Evladım, ben şaklabanlık yapanlardan olmam. Şebek değilim" yanıtını verdi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 06:50
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş Ali Koç sözleri!

O anlarda yaşanan diyaloglarla ilgili bir video daha sosyal medyada yer aldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş Ali Koç sözleri!

Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, bir taraftarın "Ali Koç savunmasın bizi başkanım" sözlerine "Evladım, ben şaklabanlık yapanlardan olmam. Ben şebek değilim" sözleriyle yanıt verdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş Ali Koç sözleri!

İŞTE O ANLAR:

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