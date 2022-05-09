SON DAKİKA SPOR HABERİ: TFF Arda Kardeşler'le ilgili soruşturma başlattığını duyurdu! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile dün oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yöneten hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma sebebinin, Arda Kardeşler'in para atışını kripto para ile gerçekleştirmesi olduğu ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır.