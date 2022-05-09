Haberler Beşiktaş SON DAKİKA SPOR HABERİ: TFF Arda Kardeşler'le ilgili soruşturma başlattığını duyurdu! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde...

SON DAKİKA SPOR HABERİ: TFF Arda Kardeşler'le ilgili soruşturma başlattığını duyurdu! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde...

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yöneten Arda Kardeşler'in para atışıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 14:09 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 14:20
SON DAKİKA SPOR HABERİ: TFF Arda Kardeşler'le ilgili soruşturma başlattığını duyurdu! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile dün oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yöneten hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma sebebinin, Arda Kardeşler'in para atışını kripto para ile gerçekleştirmesi olduğu ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır.

DİĞER
Son dakika: Mostafa Mohamed Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni adresi...
Son dakika: Yine sokak köpeği yine dehşet! Çorum'da 14 yaşındaki çocuk köpekten kaçarken dalağı parçalandı
İşte F.Bahçe'nin yeni sezon bombaları! İki imza yolda
Fırtına'da hedef çifte kupa!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta karar verildi! Kiralık yıldızlar...
Ismael'den Beşiktaş paylaşımı! "Yüzde 100..."
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur?
9 Mayıs Kabine toplantısı saat kaçta?
AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den Arda Kardeşler için soruşturma! Derbide... TFF'den Arda Kardeşler için soruşturma! Derbide... 14:09
Kupada yarı final rövanşlarının hakemleri açıklandı! Kupada yarı final rövanşlarının hakemleri açıklandı! 13:59
Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Kayserispor - Trabzonspor maçı saat kaçta? 12:17
Beşiktaş'ta karar verildi! Kiralık yıldızlar... Beşiktaş'ta karar verildi! Kiralık yıldızlar... 12:36
F.Bahçe'den teknik direktör hamlesi! F.Bahçe'den teknik direktör hamlesi! 13:01
Fırtına'da hedef çifte kupa! Fırtına'da hedef çifte kupa! 13:53
Daha Eski
Fenerbahçe Opet - Vakıfbank maçı saat kaçta? Fenerbahçe Opet - Vakıfbank maçı saat kaçta? 09:42
Türkiye Kupası'nda yarı final rövanşları başlıyor! Türkiye Kupası'nda yarı final rövanşları başlıyor! 10:05
NBA'de Sixers ve Mavericks eşitliği yakaladı NBA'de Sixers ve Mavericks eşitliği yakaladı 10:15
Cimbom'dan flaş Mauricio Lozano hamlesi! Cimbom'dan flaş Mauricio Lozano hamlesi! 10:33
Çalımbay kupa maçını değerlendirdi! Çalımbay kupa maçını değerlendirdi! 11:05
Ayrılıklar netleşiyor! İşte o isimler Ayrılıklar netleşiyor! İşte o isimler 11:13