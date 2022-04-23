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Beşiktaş Icrypex 81-75 Darüşşafaka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor haberi... ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 29. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş Icrypex sahasında Darüşşafaka'yı konuk etti. Mücadele Beşiktaş'ın 81-75'lik üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 15:55
Beşiktaş Icrypex 81-75 Darüşşafaka (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Beşiktaş Icrypex, konuk ettiği Darüşşafaka'yı 81-75 yendi.

Beşiktaş Icrypex bu sonuçla ligde 15. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka ise 10. kez mağlup oldu.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı

Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 21, Egehan Arna 23, Lawson 4, Reaves 9, Ercan Osmani 18, Mehmet Yağmur 3, Yiğit Çoban 3, Yağız Aksu, Tolga Deliktaş, Ata Kahraman

Darüşşafaka: Olaseni 16, Caupain 14, Pineiro 15, Doğuş Özdemiroğlu 8, Boothe 7, Troy Selim Şav 2, Cullough 8, Sinan Güler 2, Can Maxim Mutaf 3, Görkem Doğan, Ege Özçelik

1. Periyot: 23-12

Devre: 45-36

3. Periyot: 57-57

Beş faulle çıkanlar: 35.58 Boothe (Darüşşafaka)

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