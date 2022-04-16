Sebastian Nanasi’ye kanca

Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş, rotayı genç yıldız adaylarına çevirdi. Önümüzdeki sezonla birlikte genç ve potansiyelli oyunculara yönelecek olan Beşiktaş'ta bu doğrultuda çalışmalar başladı. Beşiktaş'ın gündemine son olarak, İsveç'in Malmö ekibinin formasını giyen Sebastian Nanasi geldi. Siyahbeyazlılar, Malmö'nün 19 yaşındaki hücum oyuncusu Sebastian Nanasi ile ilgileniyor. Beşiktaş'ın sol kanadın yanı sıra hücumun farklı bölgelerinde de oynayan İsveçli futbolcu transferi için kulübüyle görüşmelere başladığı belirtildi. İsveçli genç oyuncu, bu sezon Malmö formasıyla tüm kulvarlarda toplam 8 resmi maçta görev yaptı.