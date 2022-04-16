Eski Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Keskin'den transfer açıklaması! "Sörloth..."

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve eski scout şefi Gökhan Keskin, Sabah Spor'a açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların yeni hocası Valerien Ismael'i ve takımdaki oyuncuların durumunu değerlendiren Gökhan Keskin şunları söyledi;
"YORUM YAPMAK İÇİN 2 MAÇ ÇOK ERKEN"
-Ismael'in iki maçta oynattığı futbol ve takımın pozitif enerjisi büyük övgü topladı. Bu iki maç üzerinden yapılan yorumlara nasıl bakıyorsunuz?
2 maç çok erken, yorum yapmak için beklemek lazım. Bundan önce Önder hocayı düşünün, takımın başına geldiğinde ilk 3-4 hafta Önder hocayı yere göğe sığdıramadık. Sayın Ahmet Nur Çebi'nin demeçleri vardı, 'Sezon sonuna kadar Önder hocayla devam edeceğiz' diye. İsmael gelirken kendine ait bir sistem getirdi: 3-4-3. Bekleyip göreceğiz, her şey için çok erken.
"LARIN ÇOKTAN BİTMELİYDİ"
-Beşiktaş, Larin ile yaptığı sözleşme görüşmelerinden hâlâ sonuç alamadı. Ne düşünüyorsunuz?
Larin ile yapılan görüşmeler sezon ortasında bitirilmeliydi. Bu iş çok uzadı. Larin'in menajeri dediğim dedik bir fiyat istedi. Bonservisi de elinde. İmza parası ister. Bana göre Larin'in kalma ihtimali zor. Beşiktaş Larin'i arar mı? Yerine gelecek isimlere bakmak lazım.