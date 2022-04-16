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Eski Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Keskin'den transfer açıklaması! "Sörloth..."

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Gökhan Keskin, önemli açıklamalarda bulundu. Keskin yaptığı konuşmada, Aleksander Sörloth hakkında pozitif konuştu. Öte yandan Gökhan Keskin, Larin'in ayrılığı ve Sergen Yalçın'a dair de önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 13:26 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 13:31
Eski Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Keskin'den transfer açıklaması! "Sörloth..."

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve eski scout şefi Gökhan Keskin, Sabah Spor'a açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların yeni hocası Valerien Ismael'i ve takımdaki oyuncuların durumunu değerlendiren Gökhan Keskin şunları söyledi;

Eski Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Keskin'den transfer açıklaması! "Sörloth..."

"YORUM YAPMAK İÇİN 2 MAÇ ÇOK ERKEN"
-Ismael'in iki maçta oynattığı futbol ve takımın pozitif enerjisi büyük övgü topladı. Bu iki maç üzerinden yapılan yorumlara nasıl bakıyorsunuz?

2 maç çok erken, yorum yapmak için beklemek lazım. Bundan önce Önder hocayı düşünün, takımın başına geldiğinde ilk 3-4 hafta Önder hocayı yere göğe sığdıramadık. Sayın Ahmet Nur Çebi'nin demeçleri vardı, 'Sezon sonuna kadar Önder hocayla devam edeceğiz' diye. İsmael gelirken kendine ait bir sistem getirdi: 3-4-3. Bekleyip göreceğiz, her şey için çok erken.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Keskin'den transfer açıklaması! "Sörloth..."

"LARIN ÇOKTAN BİTMELİYDİ"
-Beşiktaş, Larin ile yaptığı sözleşme görüşmelerinden hâlâ sonuç alamadı. Ne düşünüyorsunuz?

Larin ile yapılan görüşmeler sezon ortasında bitirilmeliydi. Bu iş çok uzadı. Larin'in menajeri dediğim dedik bir fiyat istedi. Bonservisi de elinde. İmza parası ister. Bana göre Larin'in kalma ihtimali zor. Beşiktaş Larin'i arar mı? Yerine gelecek isimlere bakmak lazım.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Keskin'den transfer açıklaması! "Sörloth..."

"ISMAEL'İN SİSTEMİNDE ÇOK ETKİLİ OLUR"
-Batshuayi büyük ihtimalle gidecek. Yeni golcü olarak da Sörloth konuşuluyor. Norveçli aranan kan olur mu?

Sörloth, Trabzon'da çok başarılı oldu. Ismael pivot santrfor istiyor. Ismael'in sisteminde Sörloth çok etkili olur. Batshuayi keşke 1 sene daha kalsa. Her zaman piyasası olan bir futbolcu. Gol pozisyonuna giriyor olması çok önemli.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Keskin'den transfer açıklaması! "Sörloth..."

"PİŞMEDEN GİTMESİNLER"
-Sportif direktör Ceyhun Kazancı, Ersin ve Rıdvan'a teklifler olduğunu söyledi. Bu iki oyuncunun ayrılması durumunda Türk oyuncu sayısında sıkıntı yaşanmaz mı?

Sergen hocaya çok teşekkür etmek lazım. Bu oyuncularda ısrar etti. Ersin kendini geliştirmeye başladı. Üstüne koyarak devam ediyor. Rıdvan sol tarafta Ismael'in vazgeçilmezi olur. Sürati var, mücadelesi var, pas kalitesi iyi. Bu oyuncuların yerine adam bulmadan satmak mantıksız. Çok gençler daha. Bir süre daha pişmeleri iyi olur. Elimizdekileri abartıyoruz biraz. Çok yüksek rakamlar söylüyoruz. Bu ikiliden 30 milyon Euro falan bekliyorsan hayal şu anda. İleride ne olur bilinmez. Bence zamanları var. 2-3 milyona da satacaksan hiç satma daha iyi.

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