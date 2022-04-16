Eski Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Keskin'den transfer açıklaması! "Sörloth..."

"YORUM YAPMAK İÇİN 2 MAÇ ÇOK ERKEN"

-Ismael'in iki maçta oynattığı futbol ve takımın pozitif enerjisi büyük övgü topladı. Bu iki maç üzerinden yapılan yorumlara nasıl bakıyorsunuz?

2 maç çok erken, yorum yapmak için beklemek lazım. Bundan önce Önder hocayı düşünün, takımın başına geldiğinde ilk 3-4 hafta Önder hocayı yere göğe sığdıramadık. Sayın Ahmet Nur Çebi'nin demeçleri vardı, 'Sezon sonuna kadar Önder hocayla devam edeceğiz' diye. İsmael gelirken kendine ait bir sistem getirdi: 3-4-3. Bekleyip göreceğiz, her şey için çok erken.