Ve mutlu son! Beşiktaş Michael Olunga transferini bitirdi

Sörloth'la da temas kuran siyah-beyazlıların Michael Olunga ile gelecek sezon için söz kestiği ifade edildi. Katar Ligi ekiplerinden Al- Duhail'de forma giyen Michael Olunga, 47 resmi maçta 46 gol atarken, 1 de asisti yaptı ve 47 gole direkt olarak katkı sağladı.





CEYHUN KAZANCI İSTEDİ

Sportif direktör Kazancı'nın kariyerinin en olgun döneminde ve fiziksel açıdan Süper Lig 'e oldukça uygun olduğunu düşünmesi sebebiyle Olunga'ya yoğunlaştığı ve anlaşmanın sağlandığı ifade edildi.



