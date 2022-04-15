Haberler Beşiktaş Ve mutlu son! Beşiktaş Michael Olunga transferini bitirdi

Ve mutlu son! Beşiktaş Michael Olunga transferini bitirdi

Son dakika spor haberi: Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş aradığı forveti Katar'da buldu. Siyah-beyazlılar bir süredir devam eden transfer operasyonunda mutlu sona ulaştı. Kara-Kartal, Al-Duhail’de forma giyen Michael Olunga ile prensip anlaşması yaptı. Kenyalı hücum oyuncusu seneye Beşiktaş forması giyecek. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 06:50
Ve mutlu son! Beşiktaş Michael Olunga transferini bitirdi

Batshuayi'den istediği verimi alamayan, sözleşmesi biten Güven Yalçın ile haber anlaşamaya varamayan, Cyle Larin ile dre maddi konularda ortak noktada bulaşamayan yönetim, uzun süredir sürdürdüğü forvet arayışında mutlu sona ulaştı.

Ve mutlu son! Beşiktaş Michael Olunga transferini bitirdi

Gelecek sezon için forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Al-Duhail'de forma giyen Michael Olunga ile prensipte anlaştığı ifade edildi. Son günlerde adı Alexander Sörloth ile anılan Beşiktaş'ın, Michael Olunga ile el sıkıştığı iddia edildi.

Ve mutlu son! Beşiktaş Michael Olunga transferini bitirdi

SON KARAR VERİLDİ
Al-Duhail'de inanılmaz bir sezon geçiren 28 yaşındaki Kenyalı oyuncu Olunga'nın gelecek sezon Beşiktaş forması giyeceği öne sürüldü. Uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Michael Olunga'da karar kıldığı ortaya çıktı.

Ve mutlu son! Beşiktaş Michael Olunga transferini bitirdi

Sörloth'la da temas kuran siyah-beyazlıların Michael Olunga ile gelecek sezon için söz kestiği ifade edildi. Katar Ligi ekiplerinden Al- Duhail'de forma giyen Michael Olunga, 47 resmi maçta 46 gol atarken, 1 de asisti yaptı ve 47 gole direkt olarak katkı sağladı.

Ve mutlu son! Beşiktaş Michael Olunga transferini bitirdi

CEYHUN KAZANCI İSTEDİ
Sportif direktör Kazancı'nın kariyerinin en olgun döneminde ve fiziksel açıdan Süper Lig 'e oldukça uygun olduğunu düşünmesi sebebiyle Olunga'ya yoğunlaştığı ve anlaşmanın sağlandığı ifade edildi.

Ve mutlu son! Beşiktaş Michael Olunga transferini bitirdi

Bu sezon oynadığı 20 lig maçında 24 gol atan Michael Olunga, sadece Beşiktaş'ın değil Avrupa'nın birçok kulübünün de radarına girmeyi başardı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rıdvan Yılmaz paylaşılamıyor! 10 talip birden
Beşiktaş'a Süper Lig'den kanat! 2 adaydan biri imzayı atacak
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel, resimli Cuma mesajları 🌹
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rangers uzatmalarda turladı! Rangers uzatmalarda turladı! 00:48
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu! UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu! 00:48
Rangers uzatmalarda turladı! Rangers uzatmalarda turladı! 00:40
Frankfurt Barça'yı kupa dışına itti! Frankfurt Barça'yı kupa dışına itti! 00:21
Metin Öztürk'ten teknik direktör açıklaması Metin Öztürk'ten teknik direktör açıklaması 00:20
F.Bahçe'ye 20'lik golcü! İşte ödenecek bonservis F.Bahçe'ye 20'lik golcü! İşte ödenecek bonservis 00:20
Daha Eski
Burak Elmas'tan seçim sözleri! "Maalesef..." Burak Elmas'tan seçim sözleri! "Maalesef..." 00:20
Uluç'tan flaş Torrent değerlendirmesi! Uluç'tan flaş Torrent değerlendirmesi! 00:20
Uluç'tan İrfan Can'a flaş sözler! "Lider değil" Uluç'tan İrfan Can'a flaş sözler! "Lider değil" 00:20
Hamamcıoğlu'dan flaş Domenec Torrent sözleri! Hamamcıoğlu'dan flaş Domenec Torrent sözleri! 00:20
Uluç'tan Mert Hakan'a şok sözler! Uluç'tan Mert Hakan'a şok sözler! 00:19
G.Saray özel maçta D. Kiev'e yenildi! G.Saray özel maçta D. Kiev'e yenildi! 00:19