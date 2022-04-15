Amokachi’den 2 genç Nijeryalı

Beşiktaş'ın efsane oyuncularından Daniel Amokachi'nin kulüple bağları devam ediyor... Teknik direktörlük yapan ve adı Nijerya Milli Takımı için geçen Amokachi'nin, Beşiktaşlı yetkililere Nijerya Milli Takımı'nın iki yıldız adayı Adeleke Adekunle ile Imo Obot'u önerdiği öğrenildi. Stoper Adekunle ile sol bek Obot'un önemli potansiyelleri olduğundan bahseden Amokachi, iki oyuncunun da 2002 doğumlu olmalarına rağmen milli takıma davet edildiklerinin altını çizdi. Valerien İsmael bu teklife sıcak bakarsa, iki oyuncu denenmek için İstanbul'a getirilecek.