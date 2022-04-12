Beşiktaşlı Josef de Souza'dan transfer itirafı! "Para için..."

"Açıkça söylemek gerekirse Suudi Arabistan 'a para kazanmak için gittim. Şu an Beşiktaş 'ta mutluyum. Yakın zamanda futbolu bırakmak gibi bir niyetim de yok.

En az beş yıl daha futbol oynamak istiyorum. Bunun için özel çalışıyorum. Kişisel bir fizyoterapistim var. Kaç yıl daha Türkiye'de kalırım bilmiyorum. Zaman gösterecek."