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Beşiktaşlı Josef de Souza'dan transfer itirafı! "Para için..."

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Josef de Souza'dan flaş sözler... Portekiz basınına konuşan Brezilyalı yıldız, yaptığı konuşmada Suudi Arabistan'a transferine dair konuştu. İşte Josef de Souza'nın o sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 12:54
Beşiktaşlı Josef de Souza'dan transfer itirafı! "Para için..."

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Portekiz basınına konuştu. Porto'dan ayrılış süreci, Suudi Arabistan'a gidişi ve geleceği hakkında açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki orta saha Portekiz basınına konuştu.

Beşiktaşlı Josef de Souza'dan transfer itirafı! "Para için..."

Josef de Souza açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Porto'dayken son gün beni Portekiz'de bir takıma kiralayabileceklerini söylediler, kabul etmedim. Sadece Brezilya'ya gidersem ayrılabileceğimi söyledim. Çünkü Portekiz'de kalsaydım olmazdı. İçimden antrenman yapmak gelmiyordu.

Beşiktaşlı Josef de Souza'dan transfer itirafı! "Para için..."

Kafam Portekiz'de değildi. Fenerbahçe'de Nani ile oynadım. Onunla oynamak karmaşıktı. Fener'de de yanındaydım. Sonra gitmek zorunda kaldı."

Beşiktaşlı Josef de Souza'dan transfer itirafı! "Para için..."

"SUUDİ ARABİSTAN'A PARA KAZANMAK İÇİN GİTTİM"

"Açıkça söylemek gerekirse Suudi Arabistan'a para kazanmak için gittim. Şu an Beşiktaş'ta mutluyum. Yakın zamanda futbolu bırakmak gibi bir niyetim de yok.

Beşiktaşlı Josef de Souza'dan transfer itirafı! "Para için..."

En az beş yıl daha futbol oynamak istiyorum. Bunun için özel çalışıyorum. Kişisel bir fizyoterapistim var. Kaç yıl daha Türkiye'de kalırım bilmiyorum. Zaman gösterecek."

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