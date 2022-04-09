Beşiktaş - Alanyaspor 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beşiktaş ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı.

Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği müsabakada şov yapan Kara-Kartal rakibini 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ilk galibiyetini elde etti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Batshuayi (2), Josef ve Güven Yalçın kaydetti. Alanyaspor'un tek golü Efecan'dan geldi.

Siyah-beyazlıların Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, Süper Lig'de gol sayısını 14'e yükseltti. Rachid Ghezzal ligde son 4 lig maçında da asist yapma başarısı gösterdi.

KARTAL HASRETİ DİNDİRDİ!

Alanyaspor'u farklı mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'deki 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 50'ye yükseltti. Alanyaspor ise 52 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Giresunspor'a konuk olacak. Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Batshuayi, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.



23'üncü dakikada Alanyaspor eşitliği yakaladı. Novais'in pasıyla savunma arkasına sarkan Tayfur Bingöl, çizgiye kadar inip yerden içeri çevirdi. Ön direğe koşu yapan Efecan'ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.



25'inci dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Rıdvan'ın kullandığı uzun taç sonrası Alanyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Rosier'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruş, ceza sahası içi sol çaprazındaki Josef'e pas oldu. Josef, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 2-1.



43'üncü dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Rakip sahadaki kısa paslar sonrasında sağ koridorda topla buluşan Rosier ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Batshuayi, sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Marafona'nın solundan ağlara gönderdi: 3-1.



Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



65'inci dakikada ceza sahası çizgisinin hemen üstünde topla buluşan Ghezzal rakiplerinden sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla vurdu. Kaleci Marafona topa son anda müdahale etti. Kenara açılan top N'Kooudou bekletmeden içeri çevirdi. Kaleye paralel giden topa Güven ayak koyamadı.



78'inci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Sol kanattan gelişen atakta Rıdvan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Güven Yalçın, ceza sahası sol çaprazından yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-1.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.