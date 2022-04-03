Haberler Beşiktaş Dişi Kartallar 15’te 14 yaptı

Dişi Kartallar 15’te 14 yaptı

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, galibiyet serisine devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Karadeniz Ereğli Belediyespor ile ilk yarısını 1-0 önde geçtiği maçtan 2-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'a 3 puanı getiren golleri Arzu Karabulut ve Yağmur Uraz kaydetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 06:50
Dişi Kartallar 15’te 14 yaptı
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, galibiyet serisine devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Karadeniz Ereğli Belediyespor ile ilk yarısını 1-0 önde geçtiği maçtan 2-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'a 3 puanı getiren golleri Arzu Karabulut ve Yağmur Uraz kaydetti. Beşiktaş Ligde oynadığı on beş maçta aldığı 14 galibiyetle zirvede yer alıyor. Ligde son olarak Kireçburnu ile deplasmanda karşılaşan ve sahadan 6-0 galip ayrılan siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında Karadeniz Ereğli Belediye Spor ile deplasmanda oynadığı maçtan 7-1 galip ayrılmıştı.
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