Dişi Kartallar 15’te 14 yaptı

BeşiktaşVodafone Kadın Futbol Takımı, galibiyet serisine devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Karadeniz Ereğli Belediyespor ile ilk yarısını 1-0 önde geçtiği maçtan 2-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'a 3 puanı getiren golleri Arzu Karabulut ve Yağmur Uraz kaydetti. Beşiktaş Ligde oynadığı on beş maçta aldığı 14 galibiyetle zirvede yer alıyor. Ligde son olarak Kireçburnu ile deplasmanda karşılaşan ve sahadan 6-0 galip ayrılan siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında Karadeniz Ereğli Belediye Spor ile deplasmanda oynadığı maçtan 7-1 galip ayrılmıştı.