Yeni hoca Ismael

Ve Beşiktaş'ta günlerdir beklenen teknik direktör sorunu dün çözüme kavuştu. Siyah beyazlı yönetim, Fransız çalıştırıcıda karar kıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim ikin gündür Vodafone Park Stadı'nda yeni hoca için görüşmeler yapıyordu. Seçeneklerden biri de İbrahim Üzülmez + Şenol Güneş opsiyonuydu. Dün gerçekleştirilen son toplantıda Valerien İsmael ile video konferans yöntemiylse son şartlar görüşüldü ve anlaşma sağlandı. 46 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzalanırken, yardımcılarının kazancıyla birlikte toplam 1 milyon euro alacağı belirtildi.

FAVORİ SİSTEMİ 3-4-3

Boşta olan Valerien İsmael, en son İngiltere'de West Bromwich Albion takımını çalıştırdı. 2 Şubat 2022'de İngiliz kulübünden ayrılan 46 yaşındaki teknik adam, daha önce Barnsley, Wolfsburg, LASK Linz, Nürnberg ve Hannover 96 takımında görev yapmıştı. İsmael, LASK Linz'de de sportif direktör rolünde çalışmıştı. Oynattığı hücum futboluyla öne çıkan İsmael 3-4-3 sistemini uyguluyor. İsmael'in yarın ya da cuma günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Öte yandan Önder Karaveli'nin sezon sonuna kadar yardımcılığını yapacağı bildirildi

EKİBİNDE KİMLER VAR?

Valerien İsmael'in yardımcıları da netleşmeye başladı. İsmael'in son dönemde yanından ayırmadığı isimlerden Adam Murray'nin tekrar İsmael'le çalışması bekleniyor. Bununla beraber performans atleti olarak Jack Riley'in, Jonny Northeast'in de spor bilimi koçu olarak çalışacağı ifade ediliyor.

TAKIMLARINI ÇOK KOŞTURUYOR

Sisteminin en dikkat çeken yanlarından biri çalıştırdığı takımların koşu mesafeleri oluyor. Fransız hoca son görev yaptığı B. Albion'da 126 kilometre koşu ortalaması tutturarak yakalanması zor bir rekora imza atmıştı. Fakat İsmael'in oynattığı takımların yaş ortalaması her zaman 24'ün altında oldu.

'FUTBOLCULAR ÖNERDİ' DENMİŞTİ

İsmael ismi gündeme düştüğünde iddialar da arka arkaya gelmişti. Buna göre İsmael ismini yönetime Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou gibi futbolcuların önerdiği öne sürülmüştü. Siyah beyazlılardan da konuyu yalanlayıcı bir açıklama yapılmamıştı.

'RÖNTGEN ÇEKERİM!'

Wolfsburg'un başına geçtiği dönemde verdiği bir röportaj Valerien İsmael'in takıma ve futbolculara bakış açısını gösteriyor:

İlk işim takımın röntgenini çekmek olur. Elimde neler olduğunu ve oyuncuların akıllarında neler olduğunu anlamaya çalışırım. Bunu birebir görüşmelerle yapmaya çalışırım.

En büyük korkum, tüm olumsuz sonuçlardan yıpranmış hisseden bir takım bulmaktır. Sağlam ve çalışmaya istekli bir ekiple karşılaşmak isterim.

Üst düzeyde oyuncular bile bazen kendilerine güvenlerini kaybedebilir. Bu yüzden önce güvenlerini yeniden inşa etmemiz gerekir.

Hangi liderlere ihtiyacım olduğuna bakarım. Sadece performanslarını sergileyen oyunculara değil, yardım edebilecek bütün oyuncular da çok önemlidir.